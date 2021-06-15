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«В общем, не хватает людей». В Смольном прокомментировали очереди в миграционном центре на Красного Текстильщика

В Смольном заявили, что очереди в петербургском миграционном центре вызваны нехваткой персонала

В Едином миграционном центре в Петербурге копятся очереди из-за нехватки штата и «инстинктов» иностранцев. Об этом «Фонтанке» сообщил начальник отдела реализации миграционной политики комитета по межнациональным отношениям Сергей Домнин 15 июня.

По его словам, иностранцы «инстинктивно» обращаются в центр на Красного Текстильщика, создавая коронавирусно небезопасные очереди, хотя продлить документы можно в трёх филиалах по адресам: Якорная, 7, улица Коли Томчака, 28, и Межевой канал, 1. Доступны и районные отделы по вопросам миграции.

Также Смольный обращался к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с просьбой увеличить количество окон в миграционном центре на Красного Текстильщика.

«Получили ответ, что это потребует расширения штата, а штат уже весь согласован. В общем, не хватает людей», — отметил Домнин.

Очередь в миграционный центр на Красного Текстильщика 15 июня спровоцировал дедлайн моратория на выдворение мигрантов из России, введенный на время пандемии. Однако президент Владимир Путин сегодня продлил его до 30 сентября.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Андрей К._5e4ce28835681
Когда-то эта улица называлась Малой Болотной, потом её назвали улицей КраснЫХ ТекстильщикОВ. А потом она вдруг стала улицей только одного КраснОГО ТекстильщикА. Куда дели всех остальных текстильщиков? Раньше текстильщицы ходили стадами по этой улице, а теперь их совсем не видно.
altnec
Если не хватает персонала, то распространять ковид можно. Именно так следует читать заявление Смольного.
Врач-СПБГБУЗ
Как и всегда. Только воровать умеют, а нормальную работу своих подчинённых организовать ума не хватает. Это еще нужно осветить вопрос того, как сейчас люди пытаются получить талончик для подачи заявления на ВНЖ, где по телефону не дозвониться,а на госуслугах не существует услуги записи на которую ссылается МВД
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