«В общем, не хватает людей». В Смольном прокомментировали очереди в миграционном центре на Красного Текстильщика

По его словам, иностранцы «инстинктивно» обращаются в центр на Красного Текстильщика, создавая коронавирусно небезопасные очереди, хотя продлить документы можно в трёх филиалах по адресам: Якорная, 7, улица Коли Томчака, 28, и Межевой канал, 1. Доступны и районные отделы по вопросам миграции.



Также Смольный обращался к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с просьбой увеличить количество окон в миграционном центре на Красного Текстильщика.



«Получили ответ, что это потребует расширения штата, а штат уже весь согласован. В общем, не хватает людей», — отметил Домнин.

