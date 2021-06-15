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«Ад кромешный». Посетители миграционного центра томятся в очередях на Красного Текстильщика

Посетители Единого миграционного центра в Петербурге пожаловались на «адские» очереди

Длинные очереди из посетителей Единого миграционного центра собрались на улице Красного Текстильщика в Петербурге днём 15 июня. Как сообщила читательница «Фонтанки», желающие получить и продлить документы вынуждены ожидать приёма по несколько часов.

«Стою в очереди на улице Красного Текстильщика. Часть людей запустили и закрыли вход. Стою два часа на жаре. Нескольким женщинам стало плохо. <…> Это у нас борются с ковидом. Ад кромешный», — рассказала она.

автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»
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Судя по фотографии, которую прислала читательница, посетители центра толпятся в узких коридорах. Большинство из них в масках, но социальную дистанцию в таких условиях, как видно на снимке, соблюдать весьма сложно. Аналогичная ситуация наблюдалась https://www.fontanka.ru/2021/05/31/69943976/ по указанному адресу в конце мая.

«Фонтанке» не удалось дозвониться до контактного центра ЕМЦ. По электронной почте, указанной на сайте, на вопросы издания на момент публикации не ответили.

По информации нашего издания, длинные очереди наблюдаются на улице Красного Текстильщика последние три дня. Частично это связано с введённым в связи с пандемией коронавируса мораторием на выдворение иностранцев из России, частично с изменениями в порядке проведения экзаменов для мигрантов на владение русским языком, а также на знание истории и основных законов РФ. По словам собеседника «Фонтанки», на ситуацию также повлиял сбой при получении результатов подобного тестирования, проводимого для иностранцев.

Мораторий на выдворение мигрантов из России, введенный на время пандемии, заканчивался 15 июня. Президент России Владимир Путин сегодня продлил его действие до 30 сентября.

автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

АняСПб
хотели, как лучше, получилось, как всегда?
ЛоскутныйЕнот
А где бойцы проверочного фронта? Почему их там нет? Это ж сколько штрафов можно выписать!
sektor7
Уроды. Весь прошлый год ходили без патентов. Выделывались, рост цен устраивали своим поведением. Теперь побежали легализоваться и делать патенты. Нормальным приезжающим мешают. С толку сбивают.
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