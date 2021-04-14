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Мигрантам не дадут забыть историю России. Экзамен иностранцам придётся сдавать раз в три года

Трудовых мигрантов обязали сдавать экзамены в России каждые три года

Трудовым мигрантам необходимо будет сдавать экзамен по русскому языку, российской истории и законам каждые три года — так постановило правительство РФ. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным ещё неделю назад, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 14 апреля.

Согласно документу, срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ устанавливается сроком на три года. Затем его необходимо будет продлевать и сдавать экзамены снова.

Ранее «Фонтанка» проверила на себе, сможет ли гражданин РФ сдать экзамен на знание российского законодательства, русского языка и истории России для трудовых мигрантов.

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Комментарии (7)

Laska77
ну и вопросики! Сразу анекдот вспомнился:
"Блатной сдает экзамен. Экзаменатор со всей строгостью вопрошает:
— А теперь вопрос на засыпку: между кем и кем была англо-французская война?"
syshsun
Так вы бы и сразу таксу напечатали.Может в среде обезьян,кто-то читать умеет.
f0ntan
Я закончил школу в смутные 90-е и отказался идти в вуз, в котором был вступительный по истории, потому что в школе сначала мы изучали историю по-советски, как ее изучали все поколения до нас. Но Горбатый замутил свою перестройку. И к последним классам историю начали читать наоборот: кто раньше были героем - стали предателями, кто раньше были врагами и предателями, стали героями. В таких условиях сдавать экзамен по истории самоубийственно. Как они будут экзаменовывать иностранцев по предмету, по которому учебники и взгляды постоянно меняются?
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