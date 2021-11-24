Начальника полиции в Подмосковье задержали по делу о незаконной миграции индийцев в Мексику

ФСБ совместно со службой собственной безопасности подмосковного главка задержали подозреваемых в нелегальной миграции. Трафик шел по экзотическому маршруту: граждан Индии через Шереметьево отправляли в Мексику.



Как сообщает «МК» 24 ноября, в ходе совместной операции силовиков были задержаны двое. Один из них — начальник отдела полиции в Долгопрудном Карен Севикян. Информацию о задержании подполковника подтвердили ТАСС в ГУ МВД.



По версии следствия, вместе с сообщником он переправил в Мексику семерых граждан Индии. Вывозили иностранцев якобы с помощью поддельных документов через аэропорт «Шереметьево».

