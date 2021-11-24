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Начальника полиции в Подмосковье задержали по делу о незаконной миграции индийцев в Мексику

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ФСБ совместно со службой собственной безопасности подмосковного главка задержали подозреваемых в нелегальной миграции. Трафик шел по экзотическому маршруту: граждан Индии через Шереметьево отправляли в Мексику.

Как сообщает «МК» 24 ноября, в ходе совместной операции силовиков были задержаны двое. Один из них — начальник отдела полиции в Долгопрудном Карен Севикян. Информацию о задержании подполковника подтвердили ТАСС в ГУ МВД.

По версии следствия, вместе с сообщником он переправил в Мексику семерых граждан Индии. Вывозили иностранцев якобы с помощью поддельных документов через аэропорт «Шереметьево».

Журналисты отмечают, что пост в Долгопрудном Севикян занял не так давно. А в 2019 году СМИ писали об обысках в кабинете подполковника в УВД Пушкино по делу о пропавшем без вести предпринимателе. Следственные действия для полицейского тогда закончились ничем.

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Комментарии (3)

261860121
Глобализация однако!
Cashmare
он наверно подумал, что они индейцы
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