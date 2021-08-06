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В кино покажут «Аннетт» Каракса с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях

С 12 августа в кинотеатрах начнут показывать «Аннетт» — один из самых долгожданных фильмов года, один из триумфаторов и гвоздь программы минувшего Каннского кинофестиваля. Это новая работа Леоса Каракса, режиссера яркого, самобытного, фантазийного и очень свободного. Создатель «Священных моторов», «Любовников с Нового моста» и «Дурной крови» снимает подолгу — но каждая его новая работа мгновенно входит в корпус культового кино.

Фото: скриншот трейлера
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«Аннетт» — даже по караксовским меркам штука радикальная. Он впервые снял фильм в Штатах и на английском языке. Он впервые работает с чужим сценарием — и в качестве соавторов режиссера тут выступают братья Мэйл из великой группы Sparks. И на то есть своя причина: «спарксы» вместе с Караксом обратились к формату мюзикла. «Аннетт» — это история стендап-комика, его жены и их ребенка, малышки, обладающей исключительными способностями.

Фото: скриншот трейлера
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А вот «как обычно» — и в этом можно быть уверенным на сто процентов — «Аннетт» это вещь сложная, смелая, радикальная. И каждому зрителю, как и любая другая работа Каракса, она позволяет почувствовать себя воздушным шариком, выпущенным из рук и улетающим куда-то в небеса.

Главные роли в картине исполнили Марион Котийяр, Адам Драйвер и Саймон Хелберг.

18+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера
Фото: скриншот трейлера

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