Павел Дуров догадывался, что за его телефоном может быть установлена слежка

С помощью программы Pegasus могли быть взломаны почти 50 000 телефонных номеров по всему миру. В список попали бизнесмены, религиозные деятели, ученые, сотрудники НПО, журналисты, а также президенты и министры. Жертвы могли находиться в 45 странах, включая Казахстан, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Венгрию и другие. Взломаны могли быть и телефоны 180 журналистов из Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters.



Разработчик ПО NSO Group опроверг данные расследования, заявив, что Pegasus продавался только «правоохранительным и разведывательным службам благонадежных стран». В компании заверили, что их технологии используются для борьбы с криминалом.