Павел Дуров догадывался, что за его телефоном может быть установлена слежка

Основатель Telegram Павел Дуров знал, что за ним могли следить. Об этом он заявил на своём канале 21 июля.



«По крайней мере, с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных объектов таких инструментов слежки (хотя источник из NSO Group это отрицает)», — написал Дуров.

В среду издание The Guardian сообщило, что в списке многочисленных потенциальных целей для хакерских атак в программе Pegasus израильской компании NSO Group, которая продавала своё шпионское ПО правительствам стран, числится и основатель Telegram Павел Дуров. Речь идёт о британском номере бизнесмена, к которому привязан аккаунт в мессенджере.