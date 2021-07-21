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Павел Дуров догадывался, что за его телефоном может быть установлена слежка

Основатель Telegram Павел Дуров знал, что за ним могли следить. Об этом он заявил на своём канале 21 июля.

«По крайней мере, с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных объектов таких инструментов слежки (хотя источник из NSO Group это отрицает)», — написал Дуров.

В среду издание The Guardian сообщило, что в списке многочисленных потенциальных целей для хакерских атак в программе Pegasus израильской компании NSO Group, которая продавала своё шпионское ПО правительствам стран, числится и основатель Telegram Павел Дуров. Речь идёт о британском номере бизнесмена, к которому привязан аккаунт в мессенджере.

С помощью программы Pegasus могли быть взломаны почти 50 000 телефонных номеров по всему миру. В список попали бизнесмены, религиозные деятели, ученые, сотрудники НПО, журналисты, а также президенты и министры. Жертвы могли находиться в 45 странах, включая Казахстан, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Венгрию и другие. Взломаны могли быть и телефоны 180 журналистов из Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters.

Разработчик ПО NSO Group опроверг данные расследования, заявив, что Pegasus продавался только «правоохранительным и разведывательным службам благонадежных стран». В компании заверили, что их технологии используются для борьбы с криминалом.

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