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Bloomberg: Хакеры, связанные с Россией, атаковали около 200 компаний в США

Хакерская группа, которая может быть связана с Россией, атаковала около 200 компаний в США с помощью программы-вымогателя. Об этом 3 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs, которая занимается кибербезопасностью.

Согласно ее информации, в первую очередь атака была направлена на компании, предоставляющие поддержку в сфере IT малому и среднему бизнесу. Таким образом злоумышленники получили доступ к компьютерным сетям клиентов этих фирм. Всего атака затронула как минимум 200 компаний, но пострадавших может быть и больше.

«Это одна из самых результативных атак, организованных не государством, которую мы когда-либо видели. И, кажется, она предназначена исключительно для получения денег», —заявил Bloomberg Эндрю Ховард, глава швейцарского поставщика услуг в сфере кибербезопасности Kudelski Secuirty.

В компании BreachQuest, которая помогает в борьбе с вымогателями, рассказали, что с одного из предприятий требовали выкуп в 45 тыс. долларов. Расследованием случаев взлома занимается Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США.

Эксперты уже предположили, что за атакой может стоять группировка REvil. Она прославилась, в частности, кражей у Apple секретных чертежей устройств. Также именно эту группировку подозревали в атаке на крупнейшего производителя мяса в мире, бразильскую компанию JBS. Компания в итоге заплатила выкуп в 11 млн долларов.

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Комментарии (2)

Батарейкин
Тут и тру хакеров с канпутирами столько не наберётся! Все биток майнят!
266081655
Отмазка будет как обычно "Ты меня за руку ловил?"... Нет у них метода против Кости Сопрыкина...
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