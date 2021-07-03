Bloomberg: Хакеры, связанные с Россией, атаковали около 200 компаний в США

Хакерская группа, которая может быть связана с Россией, атаковала около 200 компаний в США с помощью программы-вымогателя. Об этом 3 июля сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs, которая занимается кибербезопасностью.



Согласно ее информации, в первую очередь атака была направлена на компании, предоставляющие поддержку в сфере IT малому и среднему бизнесу. Таким образом злоумышленники получили доступ к компьютерным сетям клиентов этих фирм. Всего атака затронула как минимум 200 компаний, но пострадавших может быть и больше.

