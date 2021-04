Bloomberg: Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств

Группа хакеров-вымогателей REvil, также известная как Sodinokibi, на своём сайте в даркнете 21 апреля заявила, что проникла в компьютерную сеть поставщика Apple — тайваньской компании Quanta Computer Inc. Об этом сообщает Bloomberg.

Quanta Computer Inc. производит в основном Macbook, среди её клиентов есть также HP Inc., Facebook Inc. и Google Alphabet Inc. Хакеры утверждают, что выкрали информацию о ещё не анонсированных компьютерах Apple. В них содержались серийные номера и технические характеристики устройств. Quanta признала атаку, но не раскрыла, была ли кража данных и какая их часть могла попасть в руки злоумышленников.