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Bloomberg: Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств

Взломавшие Apple хакеры вымогают у компании 50 млн долларов

Группа хакеров-вымогателей REvil, также известная как Sodinokibi, на своём сайте в даркнете 21 апреля заявила, что проникла в компьютерную сеть поставщика Apple — тайваньской компании Quanta Computer Inc. Об этом сообщает Bloomberg.

Quanta Computer Inc. производит в основном Macbook, среди её клиентов есть также HP Inc., Facebook Inc. и Google Alphabet Inc. Хакеры утверждают, что выкрали информацию о ещё не анонсированных компьютерах Apple. В них содержались серийные номера и технические характеристики устройств. Quanta признала атаку, но не раскрыла, была ли кража данных и какая их часть могла попасть в руки злоумышленников.

REvil опубликовал схемы нового ноутбука, включая 15 изображений, подробно описывающих начинку того, что похоже на Macbook, созданный совсем недавно, в марте 2021 года, пишет Bloomberg.

«Крупнейшая атака в истории» хакерской группы была анонсирована ещё в воскресенье, 18 апреля, причём на русском языке. REvil теперь пытается получить прибыль от украденных данных. По данным Bloomberg, они требуют у Apple 50 млн долларов, получить выкуп они хотят до 1 мая. До тех пор хакеры будут продолжать публиковать новые файлы каждый день, сообщает REvil в своем блоге.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Пока не понятно, это сделал лично Путин, или Петров с Бошировым тоже участвовали? 🤔
Марти МакФлай
Санкции будут?
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