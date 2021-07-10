В одном из регионов Германии впервые в истории страны объявили ЧС из-за хакерской атаки

В ФРГ впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за хакерской атаки. Инцидент произошел в округе Анхальт-Биттерфельд на востоке страны.
Преступники заразили компьютерную систему района, из-за этого администрации пришлось прервать работу почти на две недели. Об этом 10 июля сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы практически полностью парализованы, так будет и на следующей неделе», — объяснил представитель администрации.
Из-за инцидента в округе с населением почти 157 тысяч человек временно не будут выплачиваться социальные пособия.
На данный момент органы безопасности Германии проводят расследование по факту происшествия. Как пояснил представитель района, сейчас важно найти источник заражения системы. В планах также перестройка имеющейся IT-инфраструктуры и скорейшее возобновление обслуживания граждан.