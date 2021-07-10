В одном из регионов Германии впервые в истории страны объявили ЧС из-за хакерской атаки

В ФРГ впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за хакерской атаки. Инцидент произошел в округе Анхальт-Биттерфельд на востоке страны.



Преступники заразили компьютерную систему района, из-за этого администрации пришлось прервать работу почти на две недели. Об этом 10 июля сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы практически полностью парализованы, так будет и на следующей неделе», — объяснил представитель администрации.

Из-за инцидента в округе с населением почти 157 тысяч человек временно не будут выплачиваться социальные пособия.