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Евросоюз, США и Британия обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft Exchange

В понедельник Евросоюз, администрация США и правительство Великобритании выпустили заявления о взломе почтовых серверов Microsoft Exchange. ЕС заявил, что он был совершен с территории Китая, Британия и США прямо обвиняют в кибершпионаже министерство госбезопасности КНР, пишет 19 июля BBC.

Microsoft опубликовала данные об атаке ещё в марте 2021 года. Хакеры нашли уязвимые места в Microsoft Exchange и установили так называемые веб-оболочки, которые дают доступ к содержимому серверов. В результате клиенты MS Exchange оказались потенциальными или реальными жертвами вымогательств в Сети и кибершпионажа.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал случившееся «безответственным поведением» и пригрозил Китаю привлечением к ответственности за «систематические кибердиверсии». В королевстве считают случившееся частью более масштабной шпионской операции.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что взлом серверов Microsoft Exchange поставил по удар тысячи компьютеров и сетей по всему миру, среди них и те, что принадлежат учреждениям ЕС и властям отдельных стран Союза. Атака, по его словам, создала дыру в системе безопасности, которой до сих пор пользуются многие хакеры.

Диверсия коснулась и более 40 российских компаний.

О санкциях в связи со случившимся США, Великобритания и ЕС пока не упоминают.

В июне в Microsoft рассказали о новой атаке группировки Nobelium, которую связывают с Россией.

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Комментарии (2)

266081655
Как там, их несменяемый руководитель с лицом грустной панды ещё не заклеймил проклятый Запад, покушающийся на ихние традиционные ценности?
266081655
Мировой хулиган №2.....
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