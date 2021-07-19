Евросоюз, США и Британия обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft Exchange

Microsoft опубликовала данные об атаке ещё в марте 2021 года. Хакеры нашли уязвимые места в Microsoft Exchange и установили так называемые веб-оболочки, которые дают доступ к содержимому серверов. В результате клиенты MS Exchange оказались потенциальными или реальными жертвами вымогательств в Сети и кибершпионажа.

В понедельник Евросоюз , администрация США и правительство Великобритании выпустили заявления о взломе почтовых серверов Microsoft Exchange. ЕС заявил, что он был совершен с территории Китая, Британия и США прямо обвиняют в кибершпионаже министерство госбезопасности КНР, пишет 19 июля BBC.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал случившееся «безответственным поведением» и пригрозил Китаю привлечением к ответственности за «систематические кибердиверсии». В королевстве считают случившееся частью более масштабной шпионской операции.



Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил, что взлом серверов Microsoft Exchange поставил по удар тысячи компьютеров и сетей по всему миру, среди них и те, что принадлежат учреждениям ЕС и властям отдельных стран Союза. Атака, по его словам, создала дыру в системе безопасности, которой до сих пор пользуются многие хакеры.



Диверсия коснулась и более 40 российских компаний.

О санкциях в связи со случившимся США, Великобритания и ЕС пока не упоминают.

В июне в Microsoft рассказали о новой атаке группировки Nobelium, которую связывают с Россией.