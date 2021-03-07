Специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и «Лаборатории Касперского» рекомендуют незамедлительно обновить сервисы Microsoft. Хакеры активно пытаются атаковать российские компании из-за выявленной в сервисе Exchange уязвимости, сообщает 7 марта «Интерфакс».
По данным издания, НКЦКИ по указу руководства ФСБ в среду распространил почтовым клиентам Microsoft Exchange Server рекомендацию незамедлительно обновить сервис. «Уязвимости позволяют получить полный контроль над операционной системой почтового сервера с возможностью проведения дальнейшей вредоносной активности в атакованной инфраструктуре. В настоящее время фиксируются активные попытки эксплуатации данных уязвимостей на объектах, принадлежащих как государственным, так и коммерческим компаниям», — цитирует агентство сообщение центра.
По данным «Лаборатории Касперского», в России атаковано уже около 40 компаний. По словам экспертов, злоумышленники могут получить доступ к любым почтовым аккаунтам на Microsoft Exchange Server и установить на нём вредоносное программное обеспечение, чтобы закрепиться на уязвимой машине или в дальнейшем в сети.
Microsoft сообщила об атаке на сервис Exchange Server 2 марта. По данным компании, за ней стоит китайская хакерская группировка под названием Hafnium. Как сообщал Bloomberg, по всему миру после выявления уязвимости оказались взломаны более 60 тысяч организаций.
Эксперты советуют срочно обновить сервисы Microsoft. Хакеры атаковали более 40 российских компаний
Специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и «Лаборатории Касперского» рекомендуют незамедлительно обновить сервисы Microsoft. Хакеры активно пытаются атаковать российские компании из-за выявленной в сервисе Exchange уязвимости, сообщает 7 марта «Интерфакс».