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Эксперты советуют срочно обновить сервисы Microsoft. Хакеры атаковали более 40 российских компаний

Специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и «Лаборатории Касперского» рекомендуют незамедлительно обновить сервисы Microsoft. Хакеры активно пытаются атаковать российские компании из-за выявленной в сервисе Exchange уязвимости, сообщает 7 марта «Интерфакс».

По данным издания, НКЦКИ по указу руководства ФСБ в среду распространил почтовым клиентам Microsoft Exchange Server рекомендацию незамедлительно обновить сервис. «Уязвимости позволяют получить полный контроль над операционной системой почтового сервера с возможностью проведения дальнейшей вредоносной активности в атакованной инфраструктуре. В настоящее время фиксируются активные попытки эксплуатации данных уязвимостей на объектах, принадлежащих как государственным, так и коммерческим компаниям», — цитирует агентство сообщение центра.

По данным «Лаборатории Касперского», в России атаковано уже около 40 компаний. По словам экспертов, злоумышленники могут получить доступ к любым почтовым аккаунтам на Microsoft Exchange Server и установить на нём вредоносное программное обеспечение, чтобы закрепиться на уязвимой машине или в дальнейшем в сети.

Microsoft сообщила об атаке на сервис Exchange Server 2 марта. По данным компании, за ней стоит китайская хакерская группировка под названием Hafnium. Как сообщал Bloomberg, по всему миру после выявления уязвимости оказались взломаны более 60 тысяч организаций.

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Комментарии (7)

265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо..............
***_555
А что так озаботились гэбьё и их каспер-компашка?
EnsiferuM
Exchange - отстой. Используй IRedMail и чихай на макродур и его дыры.
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