Эксперты советуют срочно обновить сервисы Microsoft. Хакеры атаковали более 40 российских компаний

Специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) и «Лаборатории Касперского» рекомендуют незамедлительно обновить сервисы Microsoft. Хакеры активно пытаются атаковать российские компании из-за выявленной в сервисе Exchange уязвимости, сообщает 7 марта «Интерфакс».



По данным издания, НКЦКИ по указу руководства ФСБ в среду распространил почтовым клиентам Microsoft Exchange Server рекомендацию незамедлительно обновить сервис. «Уязвимости позволяют получить полный контроль над операционной системой почтового сервера с возможностью проведения дальнейшей вредоносной активности в атакованной инфраструктуре. В настоящее время фиксируются активные попытки эксплуатации данных уязвимостей на объектах, принадлежащих как государственным, так и коммерческим компаниям», — цитирует агентство сообщение центра.



По данным «Лаборатории Касперского», в России атаковано уже около 40 компаний. По словам экспертов, злоумышленники могут получить доступ к любым почтовым аккаунтам на Microsoft Exchange Server и установить на нём вредоносное программное обеспечение, чтобы закрепиться на уязвимой машине или в дальнейшем в сети.



Microsoft сообщила об атаке на сервис Exchange Server 2 марта. По данным компании, за ней стоит китайская хакерская группировка под названием Hafnium. Как сообщал Bloomberg, по всему миру после выявления уязвимости оказались взломаны более 60 тысяч организаций.

