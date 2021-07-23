Спрос на кнопочные мобильные телефоны неожиданно вырос в России

За первое полугодие 2021 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. Об увеличении спроса на такие устройства на 6,7% со ссылкой на данные сети «Связной» 23 июля сообщает «Коммерсантъ».
С января по июнь сеть продала 3,1 млн кнопочных телефонов. В денежном выражении продажи увеличились на 18,8% — до 4,5 млрд руб. В то же время средняя их цена выросла на 11% — до 1450 руб.
Увеличение спроса на старые модели телефонов также фиксирует группа «М.Видео-Эльдорадо». По её данным, он вообще составляет 26%, а в денежном эквиваленте — 35%. Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru, в свою очередь, зафиксировали рост продаж кнопочных телефонов на 44%. Самыми популярными производителями стали мобильные телефоны Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.
Эксперты связывают резкое повышение спроса на модели старого образца дачным сезоном и увеличением потока трудовых мигрантов. Также тенденцию объясняют тем, что пожилые граждане переходят со стационарных телефонов на мобильные и выбирают для этого простые кнопочные устройства. Кроме того, востребованность таких гаджетов увеличилась в период пандемии — как недорогое дополнительное средство связи их использовали сотрудники, работающие в удалённом режиме.