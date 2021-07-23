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Спрос на кнопочные мобильные телефоны неожиданно вырос в России

Россияне стали на 26% чаще покупать старые модели телефонов

За первое полугодие 2021 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно выросли продажи кнопочных мобильных телефонов. Об увеличении спроса на такие устройства на 6,7% со ссылкой на данные сети «Связной» 23 июля сообщает «Коммерсантъ».

С января по июнь сеть продала 3,1 млн кнопочных телефонов. В денежном выражении продажи увеличились на 18,8% — до 4,5 млрд руб. В то же время средняя их цена выросла на 11% — до 1450 руб.

Увеличение спроса на старые модели телефонов также фиксирует группа «М.Видео-Эльдорадо». По её данным, он вообще составляет 26%, а в денежном эквиваленте — 35%. Аналитики сервиса сравнения цен и товаров Price.ru, в свою очередь, зафиксировали рост продаж кнопочных телефонов на 44%. Самыми популярными производителями стали мобильные телефоны Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.

Эксперты связывают резкое повышение спроса на модели старого образца дачным сезоном и увеличением потока трудовых мигрантов. Также тенденцию объясняют тем, что пожилые граждане переходят со стационарных телефонов на мобильные и выбирают для этого простые кнопочные устройства. Кроме того, востребованность таких гаджетов увеличилась в период пандемии — как недорогое дополнительное средство связи их использовали сотрудники, работающие в удалённом режиме.

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Комментарии (18)

260642011
Касперский однажды, не так давно, показывал свой телефон для связи старенькую СониЭриксон.
260642011
А я и не прекращал пользоваться кнопкой. Моей Нокии С2-01 больше 10 лет, аппарат маленький, лёгкий, неделю держит батарею. Самое то для связи. Лучше, чем прикладывать к уху кирпич, или держать перед ртом бутерброд. Современные Нокии полное г---о. Я уже приготовил на смену Нокии пару Филипсов, которые есть последние лучшие из классики, их уже практически не купить. У них батарейки вообще по 3 с лишним ампера, что обещает не меньше двух недель без подзарядки. Меню классическое, ничего лишнего, никаких интернет приложений. Для игрушек и интернета держу планшет.
Modest_5e4ce41f7533b
Еще немного и вернется дисковый номеронабиратель. Пока наберешь длинный номер, динамомашина энергии на разговор накопит.
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