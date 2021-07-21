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В списке потенциальных хакерских атак Pegasus оказался Павел Дуров

В списке многочисленных потенциальных целей для хакерских атак в программе Pegasus израильской компании NSO Group, которая продавала своё шпионское ПО правительствам стран, числится и основатель Telegram Павел Дуров. Об этом 21 июля сообщает The Guardian.

«Среди множества людей, чьи номера фигурируют в списке лиц, выбранных правительствами-клиентами NSO Group, одно имя выделяется особо. Павлу Дурову, загадочному технологическому миллиардеру российского происхождения, заработавшему себе репутацию благодаря созданию защищенного от взлома приложения для обмена сообщениями, тоже нашлось место в списке», — пишет издание.

Журналисты выяснили, что телефон основателя «Телеграма» попал в базу программы ещё в начале 2018 года. Это был британский номер Дурова, к которому тот привязал свой личный аккаунт в Telegram.

Была ли попытка установить вредоносное ПО на его телефон, неясно — для этого необходима экспертиза. Эксперты по кибербезопасности, изучавшие, как работает шпионское ПО Pegasus от NSO, говорят, что это ПО может получить доступ практически ко всему на зараженном телефоне, и Telegram, а также WhatsApp, Signal и другие приложения для обмена сообщениями, обещающие сквозное шифрование, фактически становятся бессильными перед Pegasus.

Шпионское ПО израильской компании NSO Group, продаваемое авторитарным режимам, используется против активистов, политиков и журналистов.

С помощью программы Pegasus могли быть взломаны почти 50 000 телефонных номеров по всему миру. В список попали бизнесмены, религиозные деятели, ученые, сотрудники НПО, журналисты, а также президенты и министры. Жертвы могли находиться в 45 странах, включая Казахстан, Индию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Венгрию и другие. Взломаны могли быть и телефоны 180 журналистов из Financial Times, CNN, New York Times, France 24, Economist, Associated Press и Reuters.

Разработчик ПО NSO Group опроверг данные расследования, заявив, что Pegasus продавался только «правоохранительным и разведывательным службам благонадежных стран». В компании заверили, что их технологии используются для борьбы с криминалом.

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Комментарии (2)

Mohsogol
Почему-то России нет в списке-стран.
Kot Piter
Телеграмм, сам по себе, шпионское ПО. Не вижу повода переживать, что за одним ШПО следит другое ШПО. =)
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