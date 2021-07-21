В списке потенциальных хакерских атак Pegasus оказался Павел Дуров

«Среди множества людей, чьи номера фигурируют в списке лиц, выбранных правительствами-клиентами NSO Group, одно имя выделяется особо. Павлу Дурову, загадочному технологическому миллиардеру российского происхождения, заработавшему себе репутацию благодаря созданию защищенного от взлома приложения для обмена сообщениями, тоже нашлось место в списке», — пишет издание.

В списке многочисленных потенциальных целей для хакерских атак в программе Pegasus израильской компании NSO Group, которая продавала своё шпионское ПО правительствам стран, числится и основатель Telegram Павел Дуров. Об этом 21 июля сообщает The Guardian.

Журналисты выяснили, что телефон основателя «Телеграма» попал в базу программы ещё в начале 2018 года. Это был британский номер Дурова, к которому тот привязал свой личный аккаунт в Telegram.

Была ли попытка установить вредоносное ПО на его телефон, неясно — для этого необходима экспертиза. Эксперты по кибербезопасности, изучавшие, как работает шпионское ПО Pegasus от NSO, говорят, что это ПО может получить доступ практически ко всему на зараженном телефоне, и Telegram, а также WhatsApp, Signal и другие приложения для обмена сообщениями, обещающие сквозное шифрование, фактически становятся бессильными перед Pegasus.

Шпионское ПО израильской компании NSO Group, продаваемое авторитарным режимам, используется против активистов, политиков и журналистов.