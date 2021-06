Среди зарубежных участников акции оказались институции как всемирно известные, так и совсем небольшие.



The Canadian Centre for the Great War — музейный и исследовательский центр в Монреале, посвящённый Первой мировой войне, опубликовал снимок из архивов, где хранятся больше четырёх тысяч писем, личных документов, карт и фотографий.



Французский центр Narbo Via в Нарбонне выложил целую серию снимков — на карточках показаны не только стеллажи с документами и археологическими находками, но и процесс реставрации мозаики.