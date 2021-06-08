Музеи из десятков стран 8 июня приоткрыли «закулисье» и показали, что происходит с экспонатами в помещениях, куда никогда не пускают посетителей. Пользователи могут узнать, где хранятся древности и как сотрудники монтируют выставки. Фотографии и видео под хэштегом #BehindTheScenesMW, #3аКулисамиMW, переведёнными на разные языки, появились в Instagram и других социальных сетях. Акция стала частью международного интернет-фестиваля #MuseumWeek.

Государственный Эрмитаж выложил сразу несколько роликов и предложил пользователям «побегать за эрмитажными котами» в подвалах Зимнего Дворца, подняться на чердак и увидеть пульт управления инженерными системами музея.

Сотрудники Музеев Московского Кремля показали, как реставрировалась шапка Алмазная Петра I. Об этом сняли целый мини-фильм с профессиональными комментариями.

Смотрители Музея истории аптечного дела в Барнауле в свою очередь провели мини-экскурсию по запасникам и показали вещи, которые не выставлены в основной экспозиции: от старинных купюр, которыми расплачивались с фармацевтами покупатели, до старинной кассы и даже ампул — вовсе не медицинских, а использовавшихся в военном деле — в специальных «ампуломётах».

Среди зарубежных участников акции оказались институции как всемирно известные, так и совсем небольшие.

The Canadian Centre for the Great War — музейный и исследовательский центр в Монреале, посвящённый Первой мировой войне, опубликовал снимок из архивов, где хранятся больше четырёх тысяч писем, личных документов, карт и фотографий.

Французский центр Narbo Via в Нарбонне выложил целую серию снимков — на карточках показаны не только стеллажи с документами и археологическими находками, но и процесс реставрации мозаики.

Музей Тессе в Ле-Мане удивил пользователей гигантской ногой в татуировках. Вылепленная конечность лежит на столе в мастерской. Мастера её упаковывают, чтобы отправить на выставку «Татуировщики» в Ниццу.

Сотрудники музея на форту Тикондерога в Нью-Йорке не ограничились одним кадром, а пошли дальше и выложили таймлапс с установкой на витрину нового экспоната — пушки. Её аккуратно поднимают и переносят на нужное место при помощи небольшого крана.

В аккаунте Музея Холберна, расположенного в английском Сомерсете, смотрительница поливает живые цветы в ярко-розовой вазе, работы современного дизайнера. Это тоже закулисная жизнь музея.

Исследователи в Национальный музей в Кардиффа показали, как «за кулисами кураторы заботятся об естественно-научной коллекции и изучают её. В кадре сотрудница стоит посреди хранилища и держит в руках огромную ракушку.

А вот в музее на территории античного города Пачакамак, что в 40 км к юго-востоку от Лимы в Перу, пользователям решили показать фрагменты древних тканей. Их на снимке тщательно изучает специалист.