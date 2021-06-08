Музеи из десятков стран 8 июня приоткрыли «закулисье» и показали, что происходит с экспонатами в помещениях, куда никогда не пускают посетителей. Пользователи могут узнать, где хранятся древности и как сотрудники монтируют выставки. Фотографии и видео под хэштегом #BehindTheScenesMW, #3аКулисамиMW, переведёнными на разные языки, появились в Instagram и других социальных сетях. Акция стала частью международного интернет-фестиваля #MuseumWeek.
Государственный Эрмитаж выложил сразу несколько роликов и предложил пользователям «побегать за эрмитажными котами» в подвалах Зимнего Дворца, подняться на чердак и увидеть пульт управления инженерными системами музея.
Сотрудники Музеев Московского Кремля показали, как реставрировалась шапка Алмазная Петра I. Об этом сняли целый мини-фильм с профессиональными комментариями.
Смотрители Музея истории аптечного дела в Барнауле в свою очередь провели мини-экскурсию по запасникам и показали вещи, которые не выставлены в основной экспозиции: от старинных купюр, которыми расплачивались с фармацевтами покупатели, до старинной кассы и даже ампул — вовсе не медицинских, а использовавшихся в военном деле — в специальных «ампуломётах».
Среди зарубежных участников акции оказались институции как всемирно известные, так и совсем небольшие.
The Canadian Centre for the Great War — музейный и исследовательский центр в Монреале, посвящённый Первой мировой войне, опубликовал снимок из архивов, где хранятся больше четырёх тысяч писем, личных документов, карт и фотографий.
Французский центр Narbo Via в Нарбонне выложил целую серию снимков — на карточках показаны не только стеллажи с документами и археологическими находками, но и процесс реставрации мозаики.
Музей Тессе в Ле-Мане удивил пользователей гигантской ногой в татуировках. Вылепленная конечность лежит на столе в мастерской. Мастера её упаковывают, чтобы отправить на выставку «Татуировщики» в Ниццу.
Сотрудники музея на форту Тикондерога в Нью-Йорке не ограничились одним кадром, а пошли дальше и выложили таймлапс с установкой на витрину нового экспоната — пушки. Её аккуратно поднимают и переносят на нужное место при помощи небольшого крана.
В аккаунте Музея Холберна, расположенного в английском Сомерсете, смотрительница поливает живые цветы в ярко-розовой вазе, работы современного дизайнера. Это тоже закулисная жизнь музея.
Исследователи в Национальный музей в Кардиффа показали, как «за кулисами кураторы заботятся об естественно-научной коллекции и изучают её. В кадре сотрудница стоит посреди хранилища и держит в руках огромную ракушку.
А вот в музее на территории античного города Пачакамак, что в 40 км к юго-востоку от Лимы в Перу, пользователям решили показать фрагменты древних тканей. Их на снимке тщательно изучает специалист.
Неделя музеев в этом году проходит уже в восьмой раз. Ее темой стало слово «творчество». Каждый день площадки-участницы присоединяются к разным челленджам. Тема 9 июня — #ГлазамиРебёнкаMW. Музеям предложат «представить себе путешествие или открытие выставки, как это могли бы сделать дети». Четверг, 10 июня, посвятят блоку #ЭврикаMW и расскажут об открытиях, которые изменили историю, а в другие дни пофантазируют на темы #НазовиЭтоMW, #ИскусствоВездеMW и #ПосланиеВБудущееMW.