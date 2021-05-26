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Общественная палата Петербурга направит на выборы 8 тысяч наблюдателей

Петербургская Общественная палата планирует направить на выборы депутатов Заксобрания и Госдумы в сентябре 2021 года 8 тысяч наблюдателей. Об этом 26 мая во время отчета о работе организации за 2020 год перед парламентом сообщил замглавы палаты Александр Вахмистров.

Выступающий пояснил, что планируется направить на каждый участок по 4 наблюдателя, и добавил, что палата сформировала общественный штаб по наблюдению, открытие которого состоялось в марте.

Общественная палата подбирала наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции в 2020 году. Несмотря на то, что эта работа декларировалась как волонтерская, в Петербурге «Фонтанка» постояла вместе с наблюдателями в очереди на выплаты.

Участие наблюдателей от Общественной палаты критиковалось из-за того, что у кандидатов от ОП нет мотивации внимательно следить за нарушениями на голосовании.

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Комментарии (1)

doorbal_
Ночами-то между тремя днями голосования кто будет наблюдать?
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