Общественная палата Петербурга направит на выборы 8 тысяч наблюдателей

Петербургская Общественная палата планирует направить на выборы депутатов Заксобрания и Госдумы в сентябре 2021 года 8 тысяч наблюдателей. Об этом 26 мая во время отчета о работе организации за 2020 год перед парламентом сообщил замглавы палаты Александр Вахмистров.



Выступающий пояснил, что планируется направить на каждый участок по 4 наблюдателя, и добавил, что палата сформировала общественный штаб по наблюдению, открытие которого состоялось в марте.

Общественная палата подбирала наблюдателей на голосование по поправкам к Конституции в 2020 году. Несмотря на то, что эта работа декларировалась как волонтерская, в Петербурге «Фонтанка» постояла вместе с наблюдателями в очереди на выплаты.