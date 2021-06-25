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Выборы как музыкальный ринг. За место в Госдуме от Петербурга поборются Салтыков и Буланова

В Госдуму от Петербурга собираются Татьяна Буланова и Виктор Салтыков

В Петербурге на выборы в Государственную думу по 216-му округу в центре города собираются как минимум два профессиональных музыканта. Как рассказали «Фонтанке» 25 июня в партии «Родина», завтрашний съезд планирует утвердить кандидатуру Татьяны Булановой.

«Она всю жизнь живёт на Васильевском острове и знает проблемы центра», — сообщил глава регионального отделения партии Андрей Петров.

Певца Виктора Салтыкова (исполнителя группы «Мануфактура») выставит в качестве кандидата партия КПРФ. «Он сейчас живёт в Москве, но уроженец Петербурга», — уточнили в партии.

Собирающийся баллотироваться от партии «Яблоко» Борис Вишневский, известный в узких кругах как исполнитель бардовской песни, услышав новости о будущих конкурентах, отметил: «Ну что ж, споём».

Также на выборы в 216-м округе, включающем Васильевский остров, Центральный, Адмиралтейский районы и Петроградскую сторону, собирается выдвинутый «Единой Россией» вице-спикер городского парламента Сергей Соловьев, от ЛДПР ему конкуренцию составит муниципальный депутат Екатерина Лебедева.

Выборы в Государственную думу пройдут 19 сентября. Также в Петербурге состоятся выборы в Законодательное собрание города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

RemyMartin
А Салтыкова не хочет в депутаты?
266081655
В компанию к динозаврику... Бездарей прибавится...
Юра Алекс
ФИГЛЯРСТВО...
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