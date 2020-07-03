«Это все на выплаты?» Очевидцы голосования по Конституции выстроились в очередь

Фото: читатель "Фонтанки.ру"

В администрации Центрального района на Невском проспекте днем 3 июля было людно. Здание наводнили наблюдатели, которые работали на голосовании по поправкам в Конституцию. Они возмущались долгим ожиданием, необходимостью тащить с собой детей, которых не с кем оставить, но...не расходились. Вместо этого советовали приготовить сдачу: 2300 или 300 рублей. Тем временем ответственная за формирование корпуса наблюдателей Общественная палата на запрос «Фонтанки», платят ли добровольцам, и из какого кармана, молчит уже четвертый день.



Днем 3 июля член территориального избиркома №16 Дмитрий Наумов опубликовал в Twitter информацию, что в здании администрации Центрального района собралась толпа наблюдателей от Общественной палаты, и одна из них заявила, что пришла за неким вознаграждением в размере 7700 рублей. Фотографии, которые приложил член ТИКа, демонстрировали: в узнаваемом холле здания на Невском проспекте действительно необычайно людно.



В Администрации Центрального р-на собралась толпа наблюдателей от Общественной палаты. Одна из наблюдательниц заявила, что стоит в очереди за вознаграждением в сумме 7700 руб. #УРА @fair_spb pic.twitter.com/2ESC8JKVJw — Дима Наумов (@twdima) July 3, 2020

На месте событий корреспондент «Фонтанки» первым делом увидел выходящую из здания женщину, в которой узнал наблюдателя, следившую в ночь на 2 июля за подсчетом бюллетеней на участке № 2191. Участок стал знаменитым после того, как журналист «Медиазоны» Давид Френкель получил там перелом руки.

Дама в холле, который к этому моменту уже радовал немногочисленностью посетителей, направила поток посетителей на второй этаж, в актовый зал с лестницами, имитирующими башни замка. Там на тот момент оставалось уже человек сорок: в основном, женщины разного возраста, но в толпе была и компания молодых парней. Некоторые женщины пришли с детьми. Из контекста разговоров стало понятно, почему: не с кем оставить, супруг на работе.



В зале стоял гам. Очередь активно выясняла, кто и за кем занимал. На вопрос журналиста, это что, все за выплатами пришли, стоящие отреагировали утвердительно. «Это все наблюдатели?» - изумился корреспондент. И это подтвердили тоже. «Голова» очереди располагалась перед выходом на лестницу. Координатор потока подавала сигналы, и очередная группка спускалась на первый этаж.



Фото: читатель "Фонтанки.ру"

Пытаться пролезть без очереди журналист не рискнул, и отправился в хвост. По пути застал разговор трех дам, которые между собой возмущались, что на Невский, 176 их пригласили прийти к 15.00, и задерживают уже на час. «Ну не на час — на 50 минут», - возразили соседи. Правда, услышавшие разговор рассказали, что некоторые вообще пришли к 13.30. Рядом выразили сомнение, что эту тему удастся закрыть до конца дня. «Действительно, хотя бы по УИКам сделали», - согласились в очереди.

Ожидающие кучковались по 4-5 человек. Некоторые отдыхали на сиденьях в центре помещения, другие прогуливались по галерее второго яруса и фотографировались на память. В хаотичном порядке бегали дети, в углу зала припарковались самокаты. Одна из дам предупредила, что с собой просили захватить наличные - по 2300 рублей, чтобы «дали без сдачи». Чуть позднее, когда очередь заметно укоротилась, уже другая женщина сказала, что просят всего по 300 рублей. Если бы платили действительно по 7,7 тысяч, с этими суммами получались удобные для расчета нули. Пока корреспондент картинно пугался: что делать, если с собой нет наличных, и ожесточенно рылся в рюкзаке: вдруг, найдутся, дама по соседству успокоила, предположив, что если первым давали без сдачи, то к концу очереди она уже не понадобится.



Фото: читатель "Фонтанки.ру"

Спустя 50 минут после приезда, наконец, примкнув к одной из групп, удалось спуститься в холл первого этажа. Далее всех просили пройти в боковой проход под лестницу. В нем также стояла очередь, но уже короткая, социальную дистанцию соблюдали или, по крайней мере, старались. На пути стояла девушка со списками. «Ирина Корбат», - представился корреспондент. Но спрашивали про другое — номер УИКа. В списках участка №2208, первой пришедшей в голову, названной фамилии, конечно же, не оказалось. Особо возмущаться даже не пришлось: попросили пройти в кабинет, куда заворачивал «хвост» очереди и обсудить ситуацию в ней. Дама, которая записывала наблюдателей в списки, напоминавшие ведомости, потребовала паспорт. Не получив его оперативно, она крикнула в коридор: «паспорт, пожалуйста, готовьте заранее, коллеги!». Вместо него на ознакомление на стол легло удостоверение журналиста и аккредитация на голосование по Конституции в качестве представителя СМИ. Внимательно ознакомиться с документами никто не пожелал, а в кабинете тем временем разливалась если не паника, то легкая суета.



Первый вопрос, который интересовал присутствующих: как журналист вообще «сюда» прошел. На это было что возразить: районная администрация — место открытое для граждан и публичное. Далее последовала просьба выйти «поговорить». Обратно в холл вышли впятером: с двумя женщинами и двумя мужчинами.

На вопрос, на каком основании наблюдателям выплачивают деньги, и каков источник финансирования, один из мужчин предположил «Может, вам сделать запрос в Общественную палату?», но заявил, что не является сотрудником администрации. Присутствовавшая женщина заявила, что никаких выплат не производится, а наблюдатели просто пришли сдать отчетность для ОП.

«А вы все записываете?» - спросил мужчина. - А почему вы не предупредили что записываете?». «Потому что, видимо, неделикатно себя ведет», - подлила масла его спутница. «Тогда мы вам больше ничего отвечать не будем», - припечатал собеседник.

К слову, формирование корпуса наблюдателей впервые отдано Общественной палате. Ранее руководитель аппарата ОП Андрей Малков подчеркивал, что работа наблюдателем будет проходить на общественных началах https://www.gov.spb.ru/gov/palataspb/news/185678/ .



Впервые о том, что наблюдатели могут получать оплату, «Фонтанка» услышала от членов комиссии №1281, которые утром 26 июня прибыли в ГКУ «Государственный мониторинговый центр» для выездного голосования. На удивленное замечание, почему с ними не приехал наблюдатель, одна из них заметила: «Зачем он здесь нужен?» И пояснила: им, бедным, всего по 1000 рублей в день платят. Она затруднилась назвать организацию или структуру, которая осуществляет выплаты. Редакция направила 29 июня запрос в региональную ОП. Но ответ, сколько и из каких средств предусмотрено вознаграждение, не пришел и 4 дня спустя.

Пока наблюдатели разбредались из здания администрации Центрального района, их коллеги, которые работали на участках в Адмиралтейском, собрались в актовом зале этой районной администрации. Как рассказала одна из них, там, по ее оценке, находились более сотни человек. Дама предполагает, что процесс может растянуться на несколько. «Тут на одну группу по 15 минут уходит. Все уже на взрыве каком-то находятся. Нас собрали к четырем [часам] с тем, с тем, чтобы, видимо, перед нами выступил глава администрации. Мы час прождали, не дождались. Сейчас стоим, ждем непонятно, чего».



Фото: читатель "Фонтанки.ру"

Назвать точную сумму предполагаемого вознаграждения она затруднилась, добавив: «Не знаю. Знаю: что-то будет. Что — без понятия. Кто там чего получил... люди, видимо, выходят в другие двери, никто ничего не говорит».

Если предположить, что озвученное ОП количество наблюдателей в Петербурге - «почти 15 тысяч человек», то если бы каждого из них вознаградили бы указанной членом ТИКа суммой, потребовалось бы немногим менее 115 млн рублей. Источник, близкий к организации плебисцита в Петербурге, утверждает, что вознаграждение изначально должно было составить 2000 рублей в день. Позднее сумму урезали до 1,1 тысячи. Он добавил, что карман, из которого «благодарят» наблюдателей, не городского пошива.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»