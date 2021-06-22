Не единороссами едиными. Каким рисуют петербургский парламент

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Петербургское политическое пространство в сентябре может кардинально измениться: и так скудная политическая жизнь города станет ещё преснее. По данным «Фонтанки», власти рассматривают вариант, согласно которому «Новые люди» заменят Партию Роста, «Яблоко» не наберёт нужного количества голосов для преодоления пятипроцентного барьера, а наиболее важные должности в парламенте займут протеже Смольного.

Не совсем новые

На заседании петербургского Законодательного собрания 16 июня выступали непарламентские партии. Традиция ежегодная, но желающих оказалось немного — к трибуне вышли всего пятеро. В их числе и Ксения Горячева, координатор партии «Новые люди», основанной президентом компании «Фаберлик» Алексеем Нечаевым. Своё выступление она начала с приветствия: «Здравствуйте, будущие коллеги». Требования сформулировала лаконично: учить школьников азам предпринимательства, поощрять работодателей, берущих на работу выпускников вузов, обеспечить петербургскую молодежь льготной ипотекой. «С этой трибуны обычно критикуют, но это не наш подход. Мы если и критикуем, то предлагаем. И мы здесь, потому что огромное количество петербуржцев не нашли понимания и поддержки в старых партиях», — добавила она.



В числе тех, кто не нашёл понимания в некоторых старых партиях, оказались и чиновники Смольного. По плану, которого, как утверждают двое собеседников «Фонтанки», придерживаются в городском правительстве (один из источников настаивает, что авторство идеи стоит относить к губернатору Петербурга Александру Беглову), после единого дня голосования прежней оппозиции в Законодательном собрании не останется: партия «Яблоко» может не набрать должного количества голосов для получения одного мандата, Партию Роста планируется заменить партией «Новые люди».

Фракция «Яблока» сейчас представлена в городском парламенте Борисом Вишневским и Михаилом Амосовым (последний намерен избираться от «Справедливой России»). Партия Роста — депутатами Оксаной Дмитриевой, Сергеем Трохманенко и беспартийным Максимом Резником (17 июня его задержали и предъявили обвинение по делу о покупке наркотиков, на следующий день отправили под домашний арест). Как утверждает один из собеседников, «Новые люди» могут получить также три места в Законодательном собрании. Весьма вероятно, их займут Дмитрий Павлов (муниципальный депутат в Пушкине, основатель компании, занимающейся строительством жилой и коммерческой недвижимости, «Колвэй»), Дмитрий Панов (координатор «Деловой России» по Северо-Западу) и уже упомянутая Ксения Горячева, уроженка Тюменской области, выпускница Московского экономического университета имени Плеханова.



На данный момент первая тройка городского списка «Новых» выглядит именно так, однако источники «Фонтанки» подчеркивают, что ещё возможны изменения в этой конструкции. И Павлов, и Панов до того, как стали «новыми людьми», сотрудничали с Партией Роста. Павлов безуспешно избирался в 2016 году от неё в ЗакС и Государственную думу, затем, правда, предпочёл «Единую Россию» на муниципальных выборах. Панов был руководителем выборного штаба кандидата в президенты Бориса Титова, федерального лидера Партии Роста.



После выступления в Законодательном собрании Ксения Горячева заявила «Фонтанке», что списки будущих кандидатов у «Новых людей» готовы, но говорить о них преждевременно. Собеседник «Фонтанки» в одном из районов города считает, что это не совсем так: «Сейчас штаб «Единой России» попросил по районам поискать людей, которые могли бы стать кандидатами от «Новых», но нужно ли это для того, чтобы выставить их спойлерами или же их реально поведут на победу, пока неясно».

Совсем не новые



Для того, чтобы непарламентским партиям стать реальными игроками на политической поляне, им придётся собирать подписи: за регистрацию партийного списка (около 20 тысяч подписей) и отдельно — за регистрацию кандидатов в одномандатных округах (по 5 тысяч подписей). По словам члена горизбиркома Алексея Березина, в этом году для проверки подписей в петербургском избиркоме будут использовать новый механизм — программно-аппаратный комплекс, который будет проверять подписные листы в автоматическом режиме.

«Это и введение новых правил оформления сдачи подписей практически исключает возможность обхитрить систему. Раньше, например, была возможность собрать вместо 20 тысяч подписей 10 тысяч, но в двух экземплярах, разложить их на две папки, комиссия выбирала для проверки одну из папок и там в любом случае были настоящие подписи. Сейчас всё сложнее: во-первых, теперь в каждой папке должно быть не больше 100 подписных листов, во-вторых, от избирателя теперь нужна не только подпись, но и собственноручно заполненные данные об имени и фамилии. Именно это даёт машине возможность сделать больше выводов о почерке человека и распознать, рисовка это или нет. Хотя финальные выводы будут делать почерковеды и члены рабочей группы по проверке подписей», — говорит Березин. Он уверен, что если какой-то партии захотят помочь на выборах с подписями, сделать незаметно это не получится.



Собирать подписи для участия в выборах в Законодательное собрание города планируют не только «Новые люди», но и Российская партия свободы и справедливости (РПСС), федеральным лидером которой недавно стал Максим Шевченко. В Петербурге партию, как стало известно в конце мая, на выборы поведёт депутат Андрей Анохин (известность он приобрёл, организовав дебаты с картонным изображением Алексея Навального). Сейчас он в городском парламенте представляет «Единую Россию», однако взаимопонимания с этой партией у него нет последние несколько лет. Однопартийцы считают, что Анохин слишком часто прислушивался к просьбам политического характера, звучавшим из Смольного, это и стало изначально причиной разногласий. Собеседники «Фонтанки», близкие к РПСС уверены, что административная машина, если и не поможет, то по крайней мере препятствовать в сборе подписей для регистрации партии на выборах не будет. «Анохин встречался с губернатором перед тем, как объявить о том, что возглавит список партии, думаю, они там это проговорили», — отметил источник (сам Анохин в беседе с «Фонтанкой» сообщил, что не встречался с Александром Бегловым, и опроверг наличие договорённостей у его новой партии).



Ещё не старые

Кандидаты «от Смольного» будут выдвинуты не только от непарламентских партий, но и от других, условно оппозиционных объединений, говорит один из собеседников «Фонтанки», знающий о планах власти на избирательную кампанию в ЗакС. Например, отмечает он, по предложению Александра Беглова от «Справедливой России» выдвинется в 13-м округе в Приморском районе директор Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Шамахов. От «Единой России» в Законодательное собрание там пойдёт на выборы действующий депутат Андрей Горшечников.

«Он актив спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова, Шамахов же — креатура Беглова. Скорее всего, Шамахов может даже претендовать на то, чтобы стать вице-спикером будущего созыва Законодательного собрания», — добавляет источник. Сам Шамахов подтвердил «Фонтанке», что его выдвижение «одобрил Александр Беглов». «У меня было несколько предложений от партий, я остановился на этом, у меня нет планов партийно-политических, я хочу служить гражданам нашего города», — добавил он. Вопрос о программе, с которой он пойдёт на выборы, Шамахов назвал преждевременным.



директор Северо-Западного института Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Шамахов. Фото: assembly.spb.ru Поделиться Поделиться







Пожелания политического блока Смольного (по крайней мере часть) учли и в «Единой России» при формировании списка кандидатов, говорит политтехнолог, работающий на выборах в Петербурге. В том числе, как утверждают двое собеседников «Фонтанки», кандидатурой, пролоббированной именно губернатором Александром Бегловым, стал строитель Алексей Далматов. 18-й округ в Красносельском районе для него освободил заседавший в Законодательном собрании Петербурга дольше всех депутат Сергей Никешин, забрав документы с праймериз «Единой России».

«Сейчас идут финальные согласования пятерки, которая поведёт «Единую Россию» к победе в ЗакС (в планах взять минимум 30 мест). Уже понятно, что в тройке будут сенатор Андрей Кутепов, бизнесмен и основатель детского хосписа Павел Крупник и глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов. Первые два места пока под вопросом. Долгое время обсуждалось, что сам список может возглавить глава регионального МЧС Алексей Аникин, он был вписан карандашом, а вот второй номер неизвестен, но его должен предложить Александр Беглов», — говорит собеседник в партии.

Близкий к руководству «Единой России» источник добавляет: в Смольном по-прежнему считают, что контролирующий петербургскую «Единую Россию» Вячеслав Макаров захочет войти в число первых пяти кандидатов (до этого он уже подавал документы на партийные праймериз в Законодательное собрание, хотя в партии уверяли, что он пойдёт исключительно в Государственную думу, но затем забрал документы), и пытаются всячески воспрепятствовать этому.

Сам Макаров на прошедшей неделю назад первой части партийной конференции заявил, что во втором акте стоит ожидать «знаковых» решений, а также напомнил коллегам, что раскол на выборах — это плохо. Вторая часть партийной конференции местной «Единой России», где утвердят уже полный список кандидатов, состоится в конце июля. Считается, что среди этих фамилий будет и кандидатура будущего спикера Законодательного собрания Петербурга.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

