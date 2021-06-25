«Моё решение не спонтанное». Сын Жириновского заявил, что уходит из политики

Сын Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил о том, что приостанавливает своё участие в политической жизни страны. На новые выборы он не пойдет. Об этом Лебедев 25 июня написал на своей странице в Facebook.

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны (...) Моё решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и, безусловно, согласовано с партией. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше», — говорится, в частности, в его сообщении.

