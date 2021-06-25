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«Моё решение не спонтанное». Сын Жириновского заявил, что уходит из политики

Игорь Лебедев сообщил, что приостанавливает свою политическую карьеру

Сын Владимира Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил о том, что приостанавливает своё участие в политической жизни страны. На новые выборы он не пойдет. Об этом Лебедев 25 июня написал на своей странице в Facebook.

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны (...) Моё решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и, безусловно, согласовано с партией. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше», — говорится, в частности, в его сообщении.

Причину своего решения Игорь Лебедев не озвучил.

Игорь Лебедев — старший сын Владимира Жириновского. Депутатом Госдумы он впервые стал в 1999 году по федеральному списку ЛДПР, возглавив в нижней палате партийную фракцию. Следующие 20 лет он постоянно трудился в Государственной думе, а в 2011 году стал вице-спикером.

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Комментарии (18)

bebop
Как мы теперь жить будем?
265929496
у него есть сын? и он политик?
5e4d025be3d69
никому неизвестный, никому ненужный, непонятно чем занимавшийся и главное - зачем, уходит куда-то. что будет теперь с Россией?
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