Бывшая судья Уставного суда Петербурга пойдёт на выборы в Заксобрание от «Новых людей»

Она заняла второе место в городской части партийного списка. Первое место досталось Дмитрию Павлову (муниципальный депутат в Пушкине, основатель компании, занимающейся строительством жилой и коммерческой недвижимости, «Колвэй»), третье — Дмитрию Панову (координатор «Деловой России» по Северо-Западу), четвёртое — координатору петербургского отделения «Новых людей» Ксении Горячевой.



Отметим, что Герасина занимала должность заместителя председателя Уставного суда Санкт-Петербурга с 2007 года. Также в её биографии — работа заместителем начальника юридического отдела строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга».



Уставный суд Санкт-Петербурга существовал с 2000 года. Основная его функция — толкование устава города. В большинстве субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды либо никогда не создавались, либо были ликвидированы для экономии бюджетных средств. По состоянию на 2016 год конституционные (уставные) суды официально действовали в 16 субъектах Российской Федерации.

