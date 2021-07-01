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Бывшая судья Уставного суда Петербурга пойдёт на выборы в Заксобрание от «Новых людей»

В Петербурге состоялась конференция партии «Новые люди», на которой утвердили списки кандидатов в Законодательное собрание города. Как сообщает 1 июля корреспондент «Фонтанки», начать свой путь в политике решила бывшая судья Уставного суда Ольга Герасина.

Она заняла второе место в городской части партийного списка. Первое место досталось Дмитрию Павлову (муниципальный депутат в Пушкине, основатель компании, занимающейся строительством жилой и коммерческой недвижимости, «Колвэй»), третье — Дмитрию Панову (координатор «Деловой России» по Северо-Западу), четвёртое — координатору петербургского отделения «Новых людей» Ксении Горячевой.

Отметим, что Герасина занимала должность заместителя председателя Уставного суда Санкт-Петербурга с 2007 года. Также в её биографии — работа заместителем начальника юридического отдела строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга».

Уставный суд Санкт-Петербурга существовал с 2000 года. Основная его функция — толкование устава города. В большинстве субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды либо никогда не создавались, либо были ликвидированы для экономии бюджетных средств. По состоянию на 2016 год конституционные (уставные) суды официально действовали в 16 субъектах Российской Федерации.

В 2021 году в Петербурге ликвидировали Уставный суд, основываясь на том, что в новой редакции Конституции в числе судов таковых нет.

Отметим, что «Новые люди» — непарламентская партия. За регистрацию партийного списка на выборах партии нужно будет собрать около 20 тысяч подписей. Для регистрации кандидатов в одномандатных округах — по 5 тысяч подписей.

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Комментарии (1)

bluxer
Наверняка новые люди - это старые люди.
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