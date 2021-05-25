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Грузия открывает сухопутные границы к туристическому сезону

Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня

Грузинский оперштаб по борьбе с пандемией решил открыть границы, закрытые для туристов с марта прошлого года.

«Сухопутные границы откроются с 1 июня», — цитирует 25 мая заявление главы оперативного штаба Георгия Гибрадзе «Первый канал» страны.

По его словам, попасть в республику можно будет только пройдя вакцинацию или получив отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до поездки. В Грузии также рекомендуют всем путешественникам сделать страховку.

С начала пандемии в Грузии выявили 338 тысяч случаев коронавируса.

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Комментарии (6)

yar_5e4cc335310b6
Кто не хочет в Грузию , езжайте в Туапсе.Там сейчас чудно. Новость выше это реально подтверждает.
265106986
Познер обязательно оценит этот жест доброй грузинской воли! ))
260650801
Деньги кончились, приезжайте!
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