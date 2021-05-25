Грузия открывает сухопутные границы к туристическому сезону

Грузинский оперштаб по борьбе с пандемией решил открыть границы, закрытые для туристов с марта прошлого года.



«Сухопутные границы откроются с 1 июня», — цитирует 25 мая заявление главы оперативного штаба Георгия Гибрадзе «Первый канал» страны.

По его словам, попасть в республику можно будет только пройдя вакцинацию или получив отрицательный тест на COVID-19 за 72 часа до поездки. В Грузии также рекомендуют всем путешественникам сделать страховку.

С начала пандемии в Грузии выявили 338 тысяч случаев коронавируса.