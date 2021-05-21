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«На педагогической волне»: Дима Зицер проведет две встречи с читателями на Петербургском книжном салоне

В рамках Книжного салона, который пройдет в Петербурге 26–29 мая, запланированы две встречи с педагогом, автором книг по воспитанию детей Димой Зицером. Обе состоятся 27 мая. (16+)

Фото: zicerino.com/
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Дима Зицер представит читателям серию книг «На педагогической волне». Уже вышли издания, посвященные учебе, обязанностям ребенка, внеклассной деятельности и отношениям, ожидаются еще две.

Зицер известен благодаря программе «Любить нельзя воспитывать» и одноименной книге, в которых он отвечает на разнообразные вопросы о школе, детях и родителях и доверительном общении между поколениями.

«Растить — значит не отказывать себе в огромном удовольствии наблюдать за процессом. Видеть то, что подарено судьбой только родителям, — видеть, как ребенок меняется, растет, познает мир. Я уверен, растить — родительская свобода и радость, воспитывать — родительская тюрьма. Может, пора на волю?» — говорит педагог.

Первая встреча с Димой Зицером начнется в 16:00 27 мая на детской площадке, вторая — в 18:00 в зале-трансформере. Всех гостей салона просят соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

Елена Васильева

Фото: zicerino.com/

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