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Компания болгарского торговца оружием Гебрева отрицает, что на складах в Чехии взорвались ее боеприпасы

Болгарская компания по торговле оружием отрицает связь со взрывами складов в Чехии

Компания EMCO болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева не экспортировала на Украину боеприпасы, произведенные в Чехии. Об этом говорится в заявлении компании, которое цитирует 19 апреля Болгарское национальное телевидение (БНТ).

В EMCO также отрицают, что боеприпасы, уничтоженные взрывом во Врбетице в 2014 году, принадлежали им. При этом БНТ подчеркивает, что именно экспорт оружия на Украину является главной версией отравления Гебрева, его сына Христо Гебрева и чиновника Валентина Тахчиева.

В компании Гебрева подчеркнули, что за год до, во время самих взрывов в 2014-м и еще год после этого EMCO не планировала перевозить свою продукцию со складов «ни в Болгарию, ни в другие страны». Там также подчеркнули, что следственные органы ни одной страны не запрашивали информацию по этому поводу.

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2014 году во Врбетице произошло «нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием». Имени он не назвал, однако ранее в отравлении Гебрева веществом типа «Новичок» обвиняли агентов ГРУ, причем один из них — Сергей Федотов — упоминался и в связи с делом Скрипалей. Во взрывах в Чехии подозревают Руслана Боширова и Александра Петрова, прославившихся как раз в Великобритании.

В минувшие выходные МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года, второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Информация об этом «взорвала» русскоязычный Интернет.Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
гы, заврались все.
интересно, а какое оружие производила Чехия?
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