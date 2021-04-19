Компания болгарского торговца оружием Гебрева отрицает, что на складах в Чехии взорвались ее боеприпасы

В EMCO также отрицают, что боеприпасы, уничтоженные взрывом во Врбетице в 2014 году, принадлежали им. При этом БНТ подчеркивает, что именно экспорт оружия на Украину является главной версией отравления Гебрева, его сына Христо Гебрева и чиновника Валентина Тахчиева.

В компании Гебрева подчеркнули, что за год до, во время самих взрывов в 2014-м и еще год после этого EMCO не планировала перевозить свою продукцию со складов «ни в Болгарию, ни в другие страны». Там также подчеркнули, что следственные органы ни одной страны не запрашивали информацию по этому поводу.



Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что в 2014 году во Врбетице произошло «нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием». Имени он не назвал, однако ранее в отравлении Гебрева веществом типа «Новичок» обвиняли агентов ГРУ, причем один из них — Сергей Федотов — упоминался и в связи с делом Скрипалей. Во взрывах в Чехии подозревают Руслана Боширова и Александра Петрова, прославившихся как раз в Великобритании.

