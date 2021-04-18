Сутки на сборы. Россия высылает на двух дипломатов больше, чем Чехия

Москва объявила персонами нон-грата два десятка сотрудников посольства Чехии, им дано время до конца 19 апреля покинуть территорию России. Об этом 18 апреля сообщается на сайте министерства иностранных дел России.



МИД РФ ранее вызвал посла Чехии Витезслава Пивоньку, которому была вручена нота.



«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны», — указано в сообщении.



Кроме того, чешской стороне было предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте «к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии».



Решение о высылке было принято после того, как власти Чехии заявили о высылке 18 российских дипломатов, на то, чтобы покинуть страну, им дали 48 часов. Местные СМИ писали, что уехать попросили тех, кто был «идентифицирован как сотрудник российских спецслужб».



Чешская полиция 17 апреля объявила в розыск двух мужчин, известных как Александр Петров и Руслан Боширов, «героев» скандала с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Их заподозрили в причастности к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.



Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное сообщение, в котором пообещало принять ответные меры, которые бы заставили «авторов этой провокации» осознать полноту ответственности за разрушение нормального развития отношений между странами.

