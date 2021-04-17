Чехия заподозрила отравителей из Солсбери в причастности к взрывам на складах боеприпасов

«Лица использовали как минимум два удостоверения личности, когда впервые заявили о себе с двумя российскими паспортами на имя Александра Петрова, родившегося 13 июля 1979 года, и Руслана Боширова 12 апреля 1978 года рождения, впоследствии пользовавшиеся молдавским паспортом на имя Николая Попа, родившегося 18 июля 1979 года, и паспортом Таджикистана на имя Табарова Руслана, родившегося 23 октября 1975 года», — говорится в сообщении.



Власти Чехии отмечают, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 октября, разыскиваемые лица приезжали в Прагу, после — в Злинский край.

