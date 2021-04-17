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Чехия заподозрила отравителей из Солсбери в причастности к взрывам на складах боеприпасов

Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

Полиция Чехии 17 апреля опубликовала сообщение, в котором просит помощи в поимке двух россиян с именами, хорошо известными в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери.

«Лица использовали как минимум два удостоверения личности, когда впервые заявили о себе с двумя российскими паспортами на имя Александра Петрова, родившегося 13 июля 1979 года, и Руслана Боширова 12 апреля 1978 года рождения, впоследствии пользовавшиеся молдавским паспортом на имя Николая Попа, родившегося 18 июля 1979 года, и паспортом Таджикистана на имя Табарова Руслана, родившегося 23 октября 1975 года», — говорится в сообщении.

Власти Чехии отмечают, что в октябре 2014 года и, в частности, 16 октября, разыскиваемые лица приезжали в Прагу, после — в Злинский край.

Розыск связан «с расследованием обстоятельств тяжкого преступления».

Чуть ранее МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники российского ГРУ подозреваются в причастности ко взрывами на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года, второй склад № 12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РБК заявила, что Россия ответит на «фокусы» Чехии.

Александра Петрова и Руслана Боширова британская разведка подозревала в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «Новичком». В Европе и США их называют не иначе как сотрудниками ГРУ. Согласно расследованию Bellingcat и Insider, Александр Петров — это Анатолий Владимирович Чепига, полковник Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), а Руслан Боширов — офицер разведки Александр Мишкин. После отравления в Солсбери в 2018–2019 годах США и Евросоюз ввели против Чепиги персональные санкции за «применение химического оружия в Солсбери».

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Комментарии (9)

AlBerkut
Так вот откуда туристы просроченный новичок для шпилей надыбали😎😂😂😂
Piter Russo
Сдается мне большую часть оружия со склада продали не гласно на черном рынке, а не ликвидные остатки решили утилизировать - взрывом.. Попа с Табаровым - вероятно барыги или экспертизу для покупателя производили... а оружие как водится ушло жутко демократической группе лиц на африканском континенте борющихся во имя свободы и независимости..
aaignat
Тут не хватает вот этих строк "По данным чешской полиции, во время визита Чепиги и Мишкина болгарский торговец оружием Емельян Гебрев закупал на чешском складе оружие, которое, как предполагалось, предназначалось для экспорта в Украину. Гебрев был отравлен ГРУ 6 месяцев спустя."
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