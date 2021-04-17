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Власти Чехии попросили 18 российских дипломатов покинуть страну

Чехия высылает 18 российских дипломатов

МИД Республики Чехия заявил о высылке 18 российских дипломатов. Об этом 17 апреля сообщает РБК со ссылкой на местное издание Novinky.

«Министр иностранных дел Ян Гамачек выслал всех дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. Это около 18 человек. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию», — уточняет чешское СМИ.

«Интерфаксу» подтвердили информацию о решении чешского министерства иностранных дел в посольстве РФ, отметив, что посла вызвали в МИД.

Премьер Чехии утверждает, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, пишет Reuters. Novinky также пишет о взрывах на складах во Врбетице, которые произошли в октябре и декабре 2014 года. Также издание отмечает, что Гамачек должен был в понедельник, 19 апреля, вылететь в Россию, где он хотел обсудить вакцину против коронавируса. В пятницу было объявлено, что поездка отменена.

Ранее днём МИД Украины заявил о высылке старшего консула России в ответ на просьбу уехать из страны украинскому дипломату из Петербурга, обвинённому в шпионаже. Накануне Россия в качестве зеркальной меры решила выслать десять дипломатов США и пять работников дипмиссии Польши.

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Комментарии (26)

265839655
россия становится изгоем мирового сообщества.
Serg_I
Какое-то число несуразное - восемнадцать...
Игорь Устюгов
Столько шпионов держать в Чехии. Какие у них секреты то;) Пиво кнедлики и трдельник. Кому нафиг они нужны..трусы вечные.
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