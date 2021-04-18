«Чешские власти превзошли своих заокеанских хозяев». МИД РФ пообещал ответные меры на высылку дипломатов из Чехии

«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — говорится в официальном заявлении МИД РФ.



Ведомство выразило «чешским властям решительный протест». «Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — подчеркивается в сообщении.



Решение о высылке 18 сотрудников российского посольства МИД назвал «беспрецедентным решением», которое было принято «под голословными и надуманными предлогами» о причастности российских спецслужб к взрывам складов с боеприпасами в Чехии в 2014 году. Министерство назвало это предположение «абсурдным», сославшись на более ранние заявления руководства Чехии, которое возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие складами.



Заявление о возможном участии российских спецслужб к взрывам Чехия сделала накануне. В розыск по этому делу чешские правоохранители объявили двух мужчин, которые известны под именами Александр Петров и Руслан Боширов, и которых британские власти считали причастными к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери.



Дипломатам РФ дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну.

