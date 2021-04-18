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У России только два союзника — Петров и Боширов. Как интернет отреагировал на камбэк «звезд» Солсбери

Чехия заподозрила «героев» солсберийского скандала с отравлением Скрипаля в причастности к взрыву на складе боеприпасов. Интернет ответил мемами и шутками.

Фото: скриншот с сайта YouTube
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Чешские власти дали двое суток на выезд почти двум десяткам дипломатических сотрудников России и объявили в розыск россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которые известны по событиям с отравлением в британском Солсбери. В этот раз их заподозрили в причастности к взрывам боеприпасов. Пока неизвестные обливают кетчупом посольство РФ в Праге, а чешская пресса обсуждает, как вице-премьер мог планировать визит в Москву, если все знал, в Сети стартовал традиционный чемпионат юмора. «Фонтанка» собрала самое смешное.

В Интернете массово отмечают схожесть пары Боширов–Петров с Кржемеликом и Вахмуркой (герои мультипликационного чехословацкого сериала «Сказки мхов и папоротников», сказочные лесные человечки).

Фото: скриншот twitter.com / @verysexydasha
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Работоспособности Петрова и Боширова приписали еще ряд подвигов:

Перефразировали известное изречение Александра III:

Руслана Боширова и Александра Петрова под именами Руслана Табарова и Николая Попа «знает» чешская полиция, согласно расследованию Bellingcat и Insider, они также носят имена Александра Мишкина и Анатолия Чепиги.

Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот twitter.com / @verysexydasha

Александра Петрова и Руслана Боширова британская разведка подозревала в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери «Новичком». В Европе и США их называют не иначе как сотрудниками ГРУ. Согласно расследованию Bellingcat и Insider, Александр Петров — это Анатолий Владимирович Чепига, полковник Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), а Руслан Боширов — офицер разведки Александр Мишкин. После отравления в Солсбери в 2018–2019 годах США и Евросоюз ввели против Чепиги персональные санкции за «применение химического оружия в Солсбери».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

Riptide
Смех смехом. Но вот вам факт, аргумент. Когда многие из вас в Финляндию мотались "перезагрузиться" вы потом говорили всем, что собор смотреть ездили? Или всё-таки в Lidl, Finnlayson или хотя бы Laplandia ? Ну и Dyti Free конечно.
А тут - собор посмотрели и обратно ...
Yerffej Ennyl
Это анекдот? Вроде не 1 апреля.
АСмуров
>Интернет ответил мемами и шутками.
Получается что в интернете контраргументов нет.
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