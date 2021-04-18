Чешские власти дали двое суток на выезд почти двум десяткам дипломатических сотрудников России и объявили в розыск россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которые известны по событиям с отравлением в британском Солсбери. В этот раз их заподозрили в причастности к взрывам боеприпасов. Пока неизвестные обливают кетчупом посольство РФ в Праге, а чешская пресса обсуждает, как вице-премьер мог планировать визит в Москву, если все знал, в Сети стартовал традиционный чемпионат юмора. «Фонтанка» собрала самое смешное.

