Чешские власти дали двое суток на выезд почти двум десяткам дипломатических сотрудников России и объявили в розыск россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которые известны по событиям с отравлением в британском Солсбери. В этот раз их заподозрили в причастности к взрывам боеприпасов. Пока неизвестные обливают кетчупом посольство РФ в Праге, а чешская пресса обсуждает, как вице-премьер мог планировать визит в Москву, если все знал, в Сети стартовал традиционный чемпионат юмора. «Фонтанка» собрала самое смешное.
Петров и Боширов похищают секрет приготовление чешского тёмного безалкогольного. pic.twitter.com/ZPpmsE0JKM— Alexander Khlobystov (@AlexanderKhlob3) April 18, 2021
В Интернете массово отмечают схожесть пары Боширов–Петров с Кржемеликом и Вахмуркой (герои мультипликационного чехословацкого сериала «Сказки мхов и папоротников», сказочные лесные человечки).
Петров и Боширов варят «новичок» в Праге.— Борис 🇷🇺 🇧🇾 (@BorisPrimorye) April 18, 2021
Съемка чешской разведки. pic.twitter.com/UizMGx7hm0
Надпись "Здесь были Боширов и Петров" находят юмористы все новых стран НАТО— HigherCause (@highercause) April 18, 2021
Петров и Боширов очень крутые чуваки.— Роман Григорьев (@roman_grigoriev) April 17, 2021
Скоро выяснится, что это они устроили майдан на Украине, выбрали Трампа и придумали коронавирус
Сообщаю властям Исландии, что извержение вулкана Эйяфьятлайокудль спровоцировали Петров и Боширов.— ОсУжденный Навальнюк. 🐓🏳️🌈 (@pokrov2021) April 18, 2021
Египтяне должны знать, что ЧП в Суэцком канале тоже на совести этих двоих.
Англичане, чехи, поляки, прибалты, хххлы и пингвины Мадагаскара пострадали от них ранее.
Агент Лёлик.
Кто убил Кеннеди?— Марфуша вынимает мундштук изо рта, улыбаясь (@Kajenskajasmes) April 17, 2021
Риторический вопрос, как вы понимаете.
Работоспособности Петрова и Боширова приписали еще ряд подвигов:
Ходят слухи,что за рулём метеорита, рухнувшего в районе будущего Мексиканского залива и уничтожившего динозавров, были Петров и Боширов— 🐶Юлёк Бутылёк 2.0🐶 (@butiyljok) April 18, 2021
-Мёртвое море знаешь?— Иссиня Чёрный (@h3OpCcZaCbnAzlT) April 18, 2021
-Ну?
-Петров и Боширов убили, по личному приказу Путина.
Перефразировали известное изречение Александра III:
У России только два союзника - Петров и Боширов https://t.co/bt5aGDt81q— Марк Баровский 🌈🚴🏿♂️🛴🚎🚃 (@MarkUrbanist) April 17, 2021
Следующим президентом и премьером России будут Мишкин и Чепига. Спикерами Госдумы и Совфеда будут Петров и Боширов, Верховный и Конституционный суд возглавят Попа и Табаров.— Andrey Zakharov (@skazal_on) April 17, 2021
Руслана Боширова и Александра Петрова под именами Руслана Табарова и Николая Попа «знает» чешская полиция, согласно расследованию Bellingcat и Insider, они также носят имена Александра Мишкина и Анатолия Чепиги.
Очередное бесчеловечное преступление Кремля! Петров и Боширов, переодевшись в немецких полицейских, творят полный беспредел на улицах Берлина!🤬 Требуем санкций! Россия должна ответить! pic.twitter.com/SVBRFMn6IQ— Олег. Великий князь 🇷🇺 Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) April 18, 2021