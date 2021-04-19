Власти Чехии о взрывах во Врбетице: «Это было нападение на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену»

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан рассказал о тех, кто может стоять за взрывами на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году, а также об их возможных мотивах. Об этом 19 апреля пишет издание Novinky.cz.
По словам Земана, главной целью нападения была военная техника, которая направлялась в Болгарию. Он также подтвердил, что к нему могут быть причастны те же люди, чьи имена стали известны после отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что в истории со взрывали на складах не было речи о нападении одной страны на другую, это была атака сотрудников российских спецслужб на товар болгарского бизнесмена.
«Речь не шла об акте государственного терроризма, как мы слышали вчера от некоторых политиков. Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием. Я хотел рассекречивания документа об инциденте. Но расследование продолжается», — сказал Бабиш (цитата по РИА Новости).
В минувшие выходные МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр республики Андрей Бабиш на пресс-конференции сказал, что сотрудники ГРУ подозреваются в причастности к взрывам на складах боеприпасов. Склад № 16 в селе Врбетице Злинского края взорвался 16 октября 2014 года, второй склад, № 12, — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека.
Чешская полиция опубликовала лица тех, кто может стоять за этими событиями. Ими оказались Руслан Боширов и Александр Петров. Их объявили в розыск. Информация об этом «взорвала» русскоязычный Интернет.
Российские власти назвали обвинения Чехии «чушью» и пообещали зеркальный ответ. Вскоре МИД РФ попросил покинуть Россию два десятка чешских дипломатов.