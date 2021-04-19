Власти Чехии о взрывах во Врбетице: «Это было нападение на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену»

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан рассказал о тех, кто может стоять за взрывами на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году, а также об их возможных мотивах. Об этом 19 апреля пишет издание Novinky.cz.



По словам Земана, главной целью нападения была военная техника, которая направлялась в Болгарию. Он также подтвердил, что к нему могут быть причастны те же люди, чьи имена стали известны после отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В свою очередь, премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что в истории со взрывали на складах не было речи о нападении одной страны на другую, это была атака сотрудников российских спецслужб на товар болгарского бизнесмена.