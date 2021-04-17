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В Совфеде и Госдуме прокомментировали обвинения Чехии в причастности России к взрыву на складе боеприпасов и высылку 18 дипломатов

В российском парламенте обвинения Чехии назвали «чушью» и пообещали зеркальный ответ

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает обвинение Чехии в том, что российские спецслужбы могут быть причастны к взрыву на складе в 2014 году, чушью.

«Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», — сказал сенатор в комментарии ТАСС 17 апреля. «Зачем нам что-то взрывать в Чехии?» — удивился он.

Что касается высылки 18 российских дипломатов, в которых власти Чехии разглядели разведчиков, то ответ России будет «адекватный» и «пропорциональный», считает Джабаров.

«Есть практика мировая, и мы будем этой практики придерживаться. Ровно столько же дипломатов покинут дипмиссию России», — заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Обвинение кажется депутату странным и «голословным».

Сам глава комитета видит в произошедшем руку США. «Чехия, высылая российских дипломатов, идет в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было», — цитирует Леонида Слуцкого ТАСС.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что национальные спецслужбы указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году. Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова.

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