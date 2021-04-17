В Совфеде и Госдуме прокомментировали обвинения Чехии в причастности России к взрыву на складе боеприпасов и высылку 18 дипломатов

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает обвинение Чехии в том, что российские спецслужбы могут быть причастны к взрыву на складе в 2014 году, чушью.



«Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жесткий ответ от нас», — сказал сенатор в комментарии ТАСС 17 апреля. «Зачем нам что-то взрывать в Чехии?» — удивился он.



Что касается высылки 18 российских дипломатов, в которых власти Чехии разглядели разведчиков, то ответ России будет «адекватный» и «пропорциональный», считает Джабаров.