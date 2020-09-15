Прокуратура Болгарии установила псевдонимы россиян, обвиняемых в отравлении «Новичком» торговца оружием Гебрева. Найти их это не помогло

Как сказано в сообщении болгарской прокуратуры, опубликованном 15 сентября, Георгий Горшков представлялся Егором Гордиенко, Сергей Павлов — Сергеем Лютенко, Сергей Федотов — Денисом Сергеевым. Обновлённые данные внесут в базу Интерпола и дополнят европейские ордера на арест.

Прокуратура Болгарии опубликовала отчёт о расследовании покушения на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына Христо. Ведомство установило имена, под которыми в страну могли попасть трое россиян, якобы причастных к отравлению.

«Несмотря на эти процессуальные действия, есть препятствие для того, чтобы лица были переданы болгарским властям, поскольку существует правовое регулирование, запрещающее выдачу российских граждан с территории РФ в другое государство», — отмечают в ведомстве.



Установить местонахождение россиян пока не удалось. В начале года в болгарской прокуратуре показывали их лица и предполагали, что искать обвиняемых стоит на территории Москвы.



Как подчеркнули в надзорном ведомстве, досудебное производство по делу о покушении на убийство бизнесмена и его сына не прекращено. Запросы на международную юридическую помощь, которые связаны в том числе с местонахождением фигурантов, разосланы в различные страны, ждут ответов.



Емельян Гебрев был госпитализирован в апреле 2015 года вместе со своим сыном и одним из топ-менеджеров. По версии следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом из семьи «Новичка». В СМИ писали, что отравлением якобы занимались сотрудники ГРУ РФ. Один из предполагаемых отравителей попал на видео. Предполагается, что это может быть 45-летний Сергей Федотов, на которого «Фонтанка» обратила внимание ещё после отравления Скрипалей в Солсбери.

