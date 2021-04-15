Фото: Антон Ваганов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Санкции введены против 32 юридических и физических лиц, которые, по мнению правительства США, пытались повлиять на результаты выборов президента Америки в 2020 году. Вдобавок к этому Минфин США вместе с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой ввели санкции против восьми российских физических и юридических лиц, якобы связанных «с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму».

Гособлигации

Указ Байдена расширяет ограничения на операции с российским госдолгом. Если ранее американским финансовым организациям и компаниям было запрещено торговать валютными гособлигациями РФ, теперь санкции затронут и рублевые долговые бумаги, выпущенные после 14 июля 2021 года. Как отметил The Wall Street Journal, запрета на операции с облигациями, находящимися в обращении, в документе нет. Это значит, что массовой распродажи госбумаг в ближайшее время не планируется, однако у России возникнет проблема с финансированием запланированных на будущее расходов. Сейчас доля иностранных инвестиций в российских компаниях составляет 22,7%. Она последовательно снижалась с марта 2020 года, когда достигла исторического максимума — 34,9%.



Утром 15 апреля рынок отреагировал на сообщения в американской прессе падением рубля и индекса РТС, объединяющего показатели крупнейших российских компаний. После публикации официального заявления Белого дома курс доллара на Мосбирже вырос до 77,2 рубля, но потом резко начал снижаться к отметке 76,7 рубля. Индекс РТС после обнародования новых санкций пошел вверх и с отметки 1449 пунктов вырос до 1467 пунктов, отыграв половину утраченного утром на фоне негативных новостей.

Удар по военспецам

Предприятия, против которых вводятся новые санкции, так или иначе связаны с военными разработками в области безопасности связи. У «Технополиса "ЭРА"» (Анапа) в списке интеллектуальной собственности более 60 продуктов. Среди них и довольно безобидные «Средство автоматизации процесса выявления ранее подключаемых неидентифицированных USB-накопителей к ПК на языке С#» или «Электронный помощник пользователей сайта Министерства обороны Российской Федерации». А то и вовсе «Веб-интерфейс для автономной системы поиска новостных материалов в средствах массовой информации». Но есть и такие патенты, открывать рефераты которых с праздной целью может, по нынешним временам, немного боязно: «Программа имитационного моделирования процесса наведения управляемой ракеты «воздух-поверхность» с активной радиолокационной головкой самонаведения на плоскости» или «Графическое приложение для программного комплекса имитационного моделирования процесса наведения на неподвижную наземную цель».



Примечательно, что в своей работе «Технополис "ЭРА"» американские технологии совершенно точно использует. Иначе как бы он смог выполнить недавно поставленную перед ним задачу «Модуль формирования.docx файла дайджеста новостей системы поиска научно-технической информации "Сфера"». Этот самый модуль должен быть совместим с текстовым редактором из пакета Microsoft Office.

Есть совершенно явные признаки использования продукции потенциального врага и у другого участника нового санкционного списка — московского НПЦ «Дельта». На одном из снимков, где демонстрируется новейшая разработка в области поиска возможных каналов информационных утечек, явственно изображен компьютер, оснащенный Windows. Будут ли теперь военные технари отлучены от главной мировой операционной системы и других продуктов MIcrosoft, не очень понятно. Однако то, что крупнейшие американские разработчики ПО последовательно лишают компании из санкционных списков возможности пользоваться своими продуктами, — свершившийся факт.



Крупнейшей компанией, которая к тому же явно не относится к сфере интересов российского Минобороны, стало АО «Позитив Текнолоджиз». Эта московская фирма с оборотом более 4,5 млрд рублей принадлежит Юрию Максимову. Это выпускник физфака МГУ, публичная персона, активно раздающая интервью. Видимо, именно для него, а не для военных программистов санкции будут наиболее болезненными. Сейчас, судя по информации на сайте компании, она сотрудничает с десятками мировых производителей ПО, включая SAP, Oracle, Microsoft и IBM. Представители компании до сих пор активно участвовали в международных программах, продвигая свои продукты вроде сканера уязвимостей, системы анализа трафика для выявления атак, управления инцидентами кибербезопасности. Попадание в санкционный список поставит эту активность под вопрос, тем более что причиной такого решения Госдеп назвал то, что «Позитив текнолоджиз» организовывает «встречи, которые используются в качестве вербовочных мероприятий для ФСБ и ГРУ».

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Фото: npcdelta.ru Фото: СПАРК Поделиться Поделиться









За Крым

Из-за участия в строительстве Керченского моста в санкционный список попал генеральный директор «Мостотреста» Аркадия Ротенберга Леонид Рыженькин, а также компании — Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск и Ленпромтранспроект. Эта компания уже попадала в санкционные списки и из-за этого лишилась доступа к профессиональным программам для проектировщиков.



Третьим юридическим лицом в списке стало СИЗО-1 в Симферополе, известное американскому Минфину своими «жестокими злоупотреблениями, инфекционными заболеваниями, плохими и бесчеловечными условиями жизни и неадекватной медицинской помощью».

Также ограничения коснулись четырех крымских чиновников «за утверждение государственной власти над территорией Украины без ее разрешения». Санкции ввели против министра имущественных и земельных отношений Ларисы Кулинич, министра внутренних дел Павла Каранды, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка и руководителя ГСУ СК РФ по Крыму Владимира Терентьева.

За выборы

Помимо «крымчан», в санкционный список добавили 14 новых фамилий. Из них шестеро — пакистанцы, один — украинец (Константин Килимник), четверо — москвичи, трое — петербуржцы: Юлия Афанасьева, Петр Бычков и Тарас Прибышин.

Петра Бычкова называли одним из сотрудников и даже некоторое время руководителем штаба Евгения Пригожина, занимающегося выборами. Тарас Прибышин менее известен публично, из открытых данных видно, что в 2013 году он запустил проект «Сердитый гражданин», так и не ставший популярным среди петербуржцев. По данным «Фонтанки», имя молодого человека значится в списках сотрудников, которые в 2014 году занимались муниципальной избирательной кампанией в штабе, который якобы финансировал Евгений Пригожин. Со своими лекциями он выступал в СПбГУ и даже получал специальную стипендию от ректора.

По данным СПАРК, Афанасьева (сейчас ее фамилия Берг) и Бычков являются соучредителями АНО «Центр социально-культурных инициатив» совместно с Евгением и Юлией Якубович. «Основная цель АНО «ЦСКИ» — реализация социальных и культурных проектов, отвечающих запросам и потребностям жителей, помощь в развитии собственных инициатив граждан и общественных организаций, содействие налаживанию взаимодействия представителей органов исполнительной власти, населения и бизнеса», — сказано на странице организации «ВКонтакте» Денис Лебедев, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»