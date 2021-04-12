Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Главный инструмент проектировщика — AutoCAD и родственные ему программы Civil 3D, Revit и прочие — доступен только тем, кто в глазах правительства США и других стран выглядит паинькой. Как на собственной шкуре выяснили в петербургском АО «Ленпромтранспроект» в начале апреля, стоит выполнить или хотя бы взяться за проект в Крыму — есть серьезный шанс быть отрезанным от общего во всем мире языка проектировщиков. Единственный выход — начать говорить на нем с сильным русским или китайским акцентом.



О том, что «Ленпромтранспроект» больше не имеет права использовать самую распространенную в России и в мире систему двухмерного проектирования AutoCAD и родственные ей системы для BIM-проектирования в 3D, его руководство узнало внезапно. Все эти программы разрабатываются американской компанией AutoDesk, и ее дистрибутор без объявления войны отозвал уже оплаченные лицензии. Причем никаких писем, обосновывающих такое решение, не было — все объяснялось на словах. Примечательно, что требование создавать заказанную документацию именно в этих программах присутствует в подавляющем большинстве госзаказов.

Хотя, что называется, тревожные звоночки, разумеется, были — еще с прошлого года «Ленпромтранспроект» включен в санкционные списки именно из-за работы в Крыму: институт разрабатывает железнодорожные подходы к Крымскому мосту и ветки на самом полуострове. Ранее они уже столкнулись со сложностями в получении кредитов в банках, но о том, что это приведет вот к таким последствиям, в компании не догадывались.



Как объясняют в компании, AutoCAD — это самая базовая программа для двухмерного проектирования, и найти ей замену будет нетрудно. Куда хуже все со специфическими продуктами — Revit, Civil3D и др. Чем их заменить, пока непонятно. Есть немецкий аналог от компании GraphiSoft, но менять американскую программу на эту смысла особого нет, потому что для Евросоюза «Ленпромтранспроект» также «нон грата».

«Мы пытаемся сейчас работать на свободном ПО, чтобы завершить наши текущие проекты, однако это сильно усложняет работу, так как и все наши инженеры, и наши партнеры привыкли работать именно в продуктах AutoDesk. А выпустить документацию без лицензии этих программ невозможно», — объясняют в компании. Кроме того, инженеры проектного института лишились удобной среды — для главного в мире продукта проектировщиков написано множество дополнений, расширений и библиотек. А в новых и непривычных программах многое приходится делать вручную, что сильно замедляет и затрудняет работу.

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AutoDesk несколько лет назад отошла от системы «пожизненной» продажи своих программ и теперь предлагает клиентам только лицензии, самая долгая — на три года. Данные об этих лицензиях хранятся на серверах AutoDesk, и процесс отключения неугодного пользователя максимально прост. Однажды утром инженеры, включая компьютер, просто обнаруживают, что больше не могут запустить программу.



«Фонтанке» известно множество петербургских и московских компаний-проектировщиков, активно работающих в Крыму или выполняющих заказы для Минобороны и других силовых ведомств. Речь вовсе не о стратегических объектах вроде ракетных шахт или танковых полигонов. Наоборот, как правило, это вполне безобидные водопроводы, дороги или просто здания с отнюдь не военными функциями. Однако все, с кем редакция смогла поговорить на эту тему, убедительно просят: не называйте нас. «Мы не боимся, просто зачем махать красной тряпкой», — объясняют строители.

Ситуация с «Ленпромтранспроектом» им кажется очевидной: он бравировал своей работой в Крыму, размещая информацию об этом на главной странице сайта. На страничках осторожных коллег ничего такого даже близко нет. Ни объектов Минобороны, ФСБ или даже более травоядных, но все равно силовых ведомств. Ни, тем более, адресов в Крыму.

«На будущее — неизбежно требование иметь доверенные инструменты САПР (системы автоматического проектирования). Могу предположить, что их более эффективно строить за счет формирования международных консорциумов на базе свободного программного обеспечения», — говорит глава «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, в России разрабатываются и уже разработаны аналоги пакетов программ AutoDesk, как госсектором, так и частным бизнесом. Более того, в одном из петербургских вузов на базе суперкомпьютера построена платформа, которая позволяет одновременно работать с десятками разных инструментов САПР. Благодаря ей запрет использования одного из инструментов не приведет к остановке работы аналогов на платформе.



Однако такая система, — говорят российские ученые (которые, разумеется, также просят не называть себя в прессе, так как у них выстроены вполне позитивные отношения с AutoDesk), — разрабатывалась для той отрасли, что первая попала под удар санкций и оказалась отрезанной от главных мировых систем проектирования — машиностроения.

Многие предприятия, входящие в госконцерны, пользуются такими решениями, позволяя своим инженерам оставаться в привычной для них среде без риска в одно прекрасное утро оказаться перед отключенным доступом к своим чертежам.

В «Ленпромтранспроекте» говорят, что изучают аналоги продуктов AutoCAD, которые выпускаются китайскими (как ZWCAD) или российскими (как «НаноCAD», «Лира-САПР» и др.) программистами. Однако к каждому из них есть претензии. «Можно, конечно, и Windows заменить на Linux, но это не будет оптимальным вариантом», — объясняют в институте.

Однако российские разработчики настаивают, что готовы полностью удовлетворить нужды опальных проектировщиков и строителей, предлагая им свои решения. Председатель совета директоров ГК «АСКОН» Александр Голиков рассказывает, что совместно с 1С уже также выпустил на рынок программу для 3D проектирования (Renga), которая может удовлетворить большинство нужд профильных специалистов.



«Разумеется, процесс перехода с одной системы на другую не бывает безболезненным. Придется переучивать людей и корректировать бизнес-процессы. И, возможно, придется разрабатывать дополнительный функционал по аналогии с привычными для продуктов AutoDesk плагинами», — соглашается он со скепсисом инженеров.

Но есть и плюсы: все российские программы будут как минимум в полтора раза дешевле лицензий гегемонов мирового рынка. И на них можно разрабатывать проекты для Крыма и для силовиков.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»