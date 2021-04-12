В Европейском университете поспорят о «новой этике»

Обвинения в харассменте, в некорректности по отношению к любым меньшинствам «взошли» на Западе, но само понятие «новая этика» появилось именно в России, потому что для нас это будто бы новое. Так ли это, обсудят в ЕУСПб 15 апреля на круглом столе «Новая этика: за и против». 18+

Харви Вайнштейну, Кевину Спейси и многим другим важным персонам политики и шоу-бизнеса откликнулось то, что они аукнули еще в девяностые. Тогда западное общество уже чуть разворачивалось в неовикторианском, консервативном направлении, говорит профессор ЕУСПб Артемий Магун. Но персоны-то росли в семидесятые-восьмидесятые, во времена шуток на грани и свободного сексуального поведения. Поэтому Магун говорит не «новая этика», а «новая моральная чувствительность», а ее абсолютизацию называет «морализмом». В англосаксонской протестантской культуре она органична, но в другие культуры переносится не всегда ловко. Во Франции, например, повышенная политкорректность не очень приживается. В целом в Европе и в России «вместо борьбы с управленческим авторитаризмом борются только с его сексуализированными проявлениями». Социолог Анастасия Новкунская напоминает, что «новая этика» — это множество социальных процессов, и полагает, что в России она как раз заставляет говорить о социальном неравенстве.

