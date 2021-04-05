Стали известны даты проведения кинофестиваля «Послание к человеку»

Международный XXXI кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт в Петербурге с 29 октября по 4 ноября 2021 года. Такие даты 5 апреля назвали организаторы.



Заявки на участие в Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico принимаются до 15 июля 2021 года.



Речи о переходе «Послания» в онлайн не идёт. Даже в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, киносмотр проходил в очном формате. Картины показывали на трёх площадках — в «Авроре», «Родине» и в Доме кино. Как тогда отметили организаторы, именно в последних двух точках «30 лет назад зарождался кинофестиваль». Бронзовая скульптура «Кентавр», созданная по рисунку Нади Рушевой, стоит у входа в них на Караванной улице и считается официальным символом «Послания к человеку».

