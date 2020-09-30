Опубликована программа «Послания к человеку». Крупнейший кинофестиваль Петербурга пройдет «живьем»

Кинофестиваль «Послание к человеку», который пройдёт в Петербурге с 3 по 8 ноября, опубликовал программу. В списки международного, национального и экспериментального конкурсов вошли 73 фильма из 22 стран. Как отметили организаторы 30 сентября в социальных сетях , главными площадками смотра в этом году вновь станут «Дом кино» и «Родина» — «те кинотеатры, где 30 лет назад зарождался кинофестиваль» и где он провел многие годы. Бронзовая скульптура «Кентавр» (создана по рисунку Нади Рушевой), которая стоит у входа в них, — официальный символ «Послания к человеку».

В национальный конкурс вошли 16 фильмов. Среди них — документальная комедия «Кино эпохи перемен» о том, как в 1990-х годах работалось на одной из провинциальных киностудий. Ленту снял Алексей Федорченко, автор «Войны Анны» — истории о еврейской девочке, которая во время войны прячется в здании фашистской комендатуры.



Среди полнометражных документальных фильмов международного конкурса Россию представит режиссёр Светлана Стрельникова с работой «Легенда о Зигфриде», в списке короткометражек — фильм «Дополнить ничего не могу» Татьяны Стефаненко. Других работ отечественных авторов в этих программах нет.



В интернациональный конкурс анимационных проектов от России вошли лента «Анна, кошки-мышки» Вари Яковлевой и «Селезень, верёвочка и жёлудь» Алины Титоренко. Состязаться с коллегами за звание лучшего создателя короткометражных игровых фильмов будет Юрий Кропачев с «Солнышком в руках». Героини ленты — три подруги, которые берут палатки и отправляются на Балтийскую косу.



О намерении провести «Послание к человеку» «вживую» организаторы заявляли ещё в июне. Конкурс проводится с 1989 года. С 2010 года его президентом стал режиссер Алексей Учитель. За время существования конкурса на него приезжали Паоло Соррентино, Вернер Херцог и другие знаменитости.

