Фото: скриншот с сайта YouTube

Во вторник сразу на трех площадках (в «Авроре», «Родине» и Доме кино) открывается один из самых значительных и представительных кинофестивалей в Европе — «Послание к человеку». Карантин только заставил организаторов сдвинуть время его проведения — и то незначительно, на месяц с небольшим, — и не позволил привезти крупных зарубежных гостей. В остальном «Послание» остается в своем репертуаре: привозит помимо короткометражек, анимации и документального кино программу нового кино, которое так или иначе посвящено реальности, играет с ней или неожиданным образом использует хронику и документальную манеру съемки. Но главное — нынешний конкурс сложился таким образом, что наглядно демонстрирует, как можно выжить в нынешние карантинные времена, какие есть пути к развитию культуры и человечества после того, как мир от заразы избавится, и какие перемены нас ждут впереди.



«Земля кочевников»

3 ноября, 17.00, «Аврора»

Фильмом открытия «Послания к человеку» в этом году станет «Земля кочевников», снятая Хлоей Чжао по мотивам бестселлера Джессики Брудер. Одна из самых известных и отважных американских журналисток окунулась с головой в мир тех людей, которых личные потрясения и жизненные трудности заставили бросить все и отправиться в бесконечное путешествие, начать жизнь современного кочевника, ищущего пропитание и ночующего где попало. Чжао эту книжку превратила в игровой фильм с совершенно беспроигрышным исполнителем главной роли — оскаровским лауреатом Фрэнсис Макдорманд, звездой «Трех биллбордов». Она играет женщину, потерявшую все и начавшую новую жизнь, без привязанностей и прочих формальностей.



«Психомагия. Искусство исцеления»

3 ноября, 19.30, «Родина»

В программе «Послания» покажут новую работу патриарха мирового кино, хранителя романтических идеалов и смешных заблуждений прошлого Алехандро Ходоровского. Девяностолетний режиссер, автор «Святой крови» и «Священной горы», здесь исповедуется и проповедует: он уверен, что искусство имеет четкую функцию, оно лечит и освобождает. При помощи вполне конкретных приемов — их комплекс он называет психомагией — можно сделать счастливым, лишить забот и раскрепостить кого угодно. «Искусство» — подробная лекция на эту тему, прекрасная в первую очередь как очередной пример фирменного оторванного, пестрого и фантазийного стиля режиссера.



«Мальмкрог»

4 ноября, 20.00, «Родина»

Один из гвоздей программы «Послания» — новая работа Кристи Пую, автора «Смерти господина Лазареску». Вещь получилась безумная и космополитичная. В основе — «Три разговора о войне, прогрессе и конце истории» философа Владимира Соловьева, эссе, которое Пую превратил в добротную, немного чеховскую, немного абсурдистскую пьесу. А действие разместил в карпатских горах, в трансильванской деревушке Мальмкрог. Больше всего удивляет результат: получилось кино страшно злободневное и больше всего похожее на нынешние споры о будущем во время самоизоляции.



«Кино эпохи перемен»

6 ноября, 21.30, Дом кино

7 ноября, 15.15, Дом кино

Документальная работа уральского самородка Алексея Федорченко, автора «Овсянок» и «Войны Анны». Дойдя до предела в игровом кино (куда дальше-то, чем в «Войне»), он вернулся к тому, с чего начинал, — ироничному документальному кино. В центре сюжета — странная, безумная и смешная история о том, как снимали кино в девяностые на провинциальных студиях. А главные герои — отважные фильм-мейкеры, которые, несмотря на все трудности, пытались реализоваться в диких, странных, незнакомых ни им самим, ни их близким условиях.



Алексей Федорченко Фото: скриншот с сайта YouTube

«Уроки фарси»

7 ноября, 18.30, «Аврора»

Показанный в этом году на Берлинале фильм Вадима Перельмана — остроумная и очень необычная для русского автора вещь. Главный герой — еврей, который, попав в концлагерь, чтобы спасти свою жизнь, выдает себя за перса. Обман срабатывает — его действительно не отправляют на смерть, а отводят к местному повару, немцу, мечтающему выучить персидский язык, фарси. Теперь обман придется развивать — и учить придуманному на ходу языку того, от кого зависит жизнь героя. Роль повара-немца в картине сыграл Ларс Айдингер, актер уже почти русский — после того, как сыграл Николая Второго в «Матильде» и получил свою персональную тонну проклятий от противников картины.



Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру» Справка:

На фестивале «Послание к человеку» проводятся Международный конкурс, Национальный конкурс и Экспериментальный конкурс In Silico. В них в этом году вошли 73 фильма, включая 32 российских и 15 мировых кинопремьер.

Внеконкурсных программ тоже три — «Панорама.DOC» (главные документальные фильмы сезона, кураторы — Алексей Медведев и Наталия Пылаева), «Кино сверхреальности» (хиты главных фестивалей года, куратор — Андрей Плахов) и ретроспектива картин Федерико Феллини, которую дополнит российская премьера документальной ленты об итальянском режиссере.



Открытие фестиваля пройдет 3 ноября в 20.00 на Новой сцене Александринского театра. На церемонии выступят Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» — они исполнят композиции с нового альбома. Присоединиться к концерту можно будет виртуально.

