Глеб Самойлов привезет в Петербург «Агату Кристи» и оркестр

Певец отечественного декаданса Глеб Самойлов возвращается в Северную столицу с симфоническим оркестром. 18 марта можно красить губы гуталином и собираться в БКЗ «Октябрьский», где прозвучат не только все хиты группы «Агата Кристи», но и The Matrixx — сольного проекта Глеба Самойлова (16+).

Глеб Рудольфович уже давненько взял себе на вооружение концерты с оркестром и репертуаром «Агаты Кристи», а публика идет на такие шоу едва ли не охотнее, чем на обычные, «электрические», концерты «Матрицы».

Впрочем, утверждать, что музыканты «едут» на былых заслугах, было бы несправедливо — в этом году у группы The Matrixx вышел сингл «ЕР2021», а в настоящее время коллектив ведет работу над новым, седьмым альбомом.



Однако сам сингл не поражает новизной. В него вошли две композиции, одна из которых — «Каменное дно» — является кавером на одноименную песню «Агаты Кристи», а вторая — на Владимира Высоцкого. Не все поклонники оценили такой подарок, и им остается лишь надеяться, что на новом альбоме Самойлов не поскупится на свежие песни.

