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Глеб Самойлов привезет в Петербург «Агату Кристи» и оркестр

Певец отечественного декаданса Глеб Самойлов возвращается в Северную столицу с симфоническим оркестром. 18 марта можно красить губы гуталином и собираться в БКЗ «Октябрьский», где прозвучат не только все хиты группы «Агата Кристи», но и The Matrixx — сольного проекта Глеба Самойлова (16+).

Фото: Александр Малюта, wikipedia.org/
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Глеб Рудольфович уже давненько взял себе на вооружение концерты с оркестром и репертуаром «Агаты Кристи», а публика идет на такие шоу едва ли не охотнее, чем на обычные, «электрические», концерты «Матрицы».

Впрочем, утверждать, что музыканты «едут» на былых заслугах, было бы несправедливо — в этом году у группы The Matrixx вышел сингл «ЕР2021», а в настоящее время коллектив ведет работу над новым, седьмым альбомом.

Однако сам сингл не поражает новизной. В него вошли две композиции, одна из которых — «Каменное дно» — является кавером на одноименную песню «Агаты Кристи», а вторая — на Владимира Высоцкого. Не все поклонники оценили такой подарок, и им остается лишь надеяться, что на новом альбоме Самойлов не поскупится на свежие песни.

Но пока о дате релиза ничего неизвестно, так что скрасить ожидание можно прослушиванием знакомых хитов, начиная от «Ковра-вертолета» и заканчивая «Любовью», «Романтикой» и многими другими.

Глеб Самойлоff & The Matrixx — рок-группа, созданная в начале 2010 года после распада группы «Агата Кристи» частью музыкантов её последнего состава: Глебом Самойловым, Дмитрием Хакимовым, Константином Бекревым и Валерием Аркадиным. На счету коллектива 6 студийных альбомов, последний из которых вышел в 2017 году.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: Александр Малюта, wikipedia.org/

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Комментарии (1)

265095193
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 4904 399 вoсемь

Заранее большое человеческое спaсибо......
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