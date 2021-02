Светить всегда, светить везде: 11 главных событий фестиваля «Книжный маяк Петербурга»

Мероприятия пройдут с 12 по 14 февраля в режиме on-sound. Организаторы объясняют, что это новый гибридный формат — все события онлайн и офлайн будут транслироваться на пяти площадках. (16+)



В этот раз фестиваль решили сделать тематическим, «расставив акценты». Тема «Познай себя», которой будут посвящены события 12 февраля, сменится темой «Как прекрасен этот мир» 13 февраля, а 14 февраля говорить, конечно, будут о любви — потому что «All you need is love». Впрочем, деление это можно назвать весьма условным, а интересные мероприятия отыщутся для каждого из дней.