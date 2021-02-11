Светить всегда, светить везде: 11 главных событий фестиваля «Книжный маяк Петербурга»

Мероприятия пройдут с 12 по 14 февраля в режиме on-sound. Организаторы объясняют, что это новый гибридный формат — все события онлайн и офлайн будут транслироваться на пяти площадках. (16+)

В этот раз фестиваль решили сделать тематическим, «расставив акценты». Тема «Познай себя», которой будут посвящены события 12 февраля, сменится темой «Как прекрасен этот мир» 13 февраля, а 14 февраля говорить, конечно, будут о любви — потому что «All you need is love». Впрочем, деление это можно назвать весьма условным, а интересные мероприятия отыщутся для каждого из дней.



Творческая встреча с Дмитрием Быковым и обсуждение «Крейцеровой сонаты» Толстого

Повесть Льва Толстого «Крейцерова соната» стала одним из самых обсуждаемых текстов русской литературы, а споры о её содержании и точке зрения автора на брак идут по сей день. В одном из таких диспутов можно поучаствовать в ближайшие выходные: писатель и знаток классики Дмитрий Быков попытается объяснить, есть ли место музыке в отношениях между мужчиной и женщиной. Подключиться к трансляции нужно в 12:00 в пятницу, 12 февраля. (К слову, 14 февраля Быков расскажет о любви и смерти в литературе — на лекции «Когда любовь убивает».)

Ночной разговор с Александром Цыпкиным «Идеальный ЦЫ, противоречивый ПКИН»

Писатель и публицист Александр Цыпкин известен далеко за пределами узкого круга любителей современной русской прозы. Его книги апеллируют к шуткам, которые понятны широкому читателю, за что в эпоху новой этики получали определение «токсичных». Но Цыпкин не теряется: выпускает сборники, высмеивающие это понятие, продолжает шутить, искать в жизни забавные противоречия и организовывать по вечерам в разных городах популярные «БеспринцЫпные чтения» своих рассказов. Своеобразный филиал этого шоу откроется 12 февраля в 22:30 с одним «но»: текстов будет меньше, а разговоров — больше.



Беседа с Татьяной Черниговской о мозге, музыке и книгах

Доктор биологических и филологических наук, специалист по нейронауке, психолингвистике и теории сознания профессор СПбГУ Татьяна Черниговская знает ответы на вопросы, которые мы порой даже не можем сформулировать. Организаторы «Книжного маяка Петербурга» предложили ей поговорить о том, как музыка и книги влияют на мозг человека. Остаётся надеяться, что исключительно положительно, — но проверить этот тезис придется 13 февраля в 12:00.

Разговор о литературе, культуре и Петербурге с писательницей Еленой Чижовой

Лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова — настоящий петербургский автор. Её последняя на настоящий момент книга «Город, написанный по памяти» — это роман-расследование, в котором Северная столица становится одним из героев. Чижова не боится делать смелые заявления о ленинградской блокаде, с упоением говорит про знаменитую стойкость ленинградцев и может рассказать огромное количество историй о том, как город изменился за последние 60 лет. Послушать парочку таких можно будет в 13:00 в субботу, 13 февраля.



«Прогресс или новый опиум»: футурологическая беседа с Михаилом Веллером

Писатель Михаил Веллер, автор смелых философских теорий, творит уже почти 50 лет, что даёт ему право оценивать в том числе будущее книг. На этот раз он будет рассуждать о том, разделится ли общество на образованных и необразованных, любящих литературу — и нет, а также стоит ли бороться за то, чтобы новое поколение читало. Шанс пообщаться с Михаилом Веллером выдастся в субботу, 13 февраля, в 13:00.

Онлайн-экскурсия по выставке-послесловию к комиксу о блокаде «Сурвило»

В 2019 году издательство «Бумкнига» выпустило первый графический роман о блокаде Ленинграда — «Сурвило» художницы Ольги Лаврентьевой, для которой издание стало «книгой памяти». В эти дни в Ленинградской областной детской библиотеке на проспекте Тореза проходит выставка-послесловие к роману, а в рамках «Книжного маяка Петербурга» состоится онлайн-экскурсия по экспозиции. Пройти по ней можно будет 13 февраля в 14:00.

Разговор об эпохе перемен и роли литературы в ней — с Яковом Гординым



Яков Гордин, писатель, публицист, прозаик, редактор старейшего петербургского литературного журнала «Звезда» известен работами об истории России XIX века, декабристах и Пушкине. В этот раз тема беседы с Гординым заявлена как «Эпоха перемен и роль литературы», а опорными точками разговора станут жизнь человека, история и вечные ценности. Встреча в онлайне намечена на 15:00 13 февраля.

«Человек после Хаоса», или творческая встреча с Диной Рубиной

Одна из двух самых читаемых российских писательниц поговорит в режиме онлайн с петербургскими читателями. Темы для разговора могут быть максимально широкими — Рубиной есть что сказать и о месте личности в мире, и об истории, о художественной культуре, и, конечно, о любви. В прошлом году у неё вышла работа «Одинокий пишущий человек» — книга о том, как пишутся книги. Задать вопросы Рубиной о её новинке, творческих планах и не только можно будет 13 февраля в 16:00.

Презентация новой редакции романа «Скунскамера» Андрея Аствацатурова

Романы финалиста премии «Национальный бестселлер» Андрея Аствацатурова «Люди в голом» и «Скунскамера» можно назвать культовыми. Они вышли более десяти лет назад, но до сих пор находят новых поклонников, а тиражи переизданных книг регулярно заканчиваются. Аствацатуров расскажет о новой редакции своего старого романа, а также обещает не оставить без внимания остальную современную российскую прозу. Его маленькую лекцию можно будет послушать в воскресенье, 14 февраля, в 13:00.



«Детектив и немного любви»: встреча со знаменитой детективщицей Александрой Марининой

Для российских читателей Александра Маринина давно больше чем автор детективов — это живая легенда. Писательница обещает рассказать о поэтике любимого жанра, о любовных линиях в остросюжетных книгах, о «тёмных струнах души» и новом романе «Безупречная репутация». Встречу с Марининой 14 февраля в 16:00 проведет врач-анестезиолог Федор Шилов.

Евгений Водолазкин порассуждает о юморе в серьёзной литературе

Петербургский писатель и филолог-медиевист Евгений Водолазкин расскажет о любви к Средним векам, образцам литературы того времени, а также о том, как эти темы сочетаются в его романах со смешным и ироничным. Был ли смех в древнерусской литературе? А в чём заключаются языковые игры в романе «Лавр»? Как можно было совместить актуальность и Средневековье в романе «Оправдание Острова»? На эти и другие вопросы автор ответит в 18:00 в воскресенье, 14 февраля.

Ранее «Фонтанка» писала о ещё двух событиях грядущего петербургского фестиваля. Так, 12 февраля в 19:00 пройдет эфир с музыкантом Билли Новиком о его книге «Сон на краю крыши». На то же время в Доме книги намечена презентация книги Софии Коловской «Петербургский алфавит».

