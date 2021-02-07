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Билли Новик представит автобиографическую книгу «Сон на краю крыши» и ответит на вопросы


В пятницу, 12 февраля, в прямом эфире состоится видеоинтервью с музыкантом Билли Новиком. Он представит свою книгу «Сон на краю крыши». (16+)

Фото: podpisnie.ru/

В «Сне на краю крыши» Новик рассказывает о своем детстве, юности и зрелости, а еще о том, как он стал профессиональным музыкантом. Также речь пойдет о романтическом «алкоджазе», Купчино и прозвучит ответ на вопрос, все ли дело в «Шляпе». Организаторы обещают, что музыкант поделится секретами английского языка, и связи музыки и медицины.

Онлайн-интервью состоится 12 февраля в 19:00 в прямом эфире «Буквоеда» в группе «ВКонтакте».

Елена Васильева

Фото: podpisnie.ru/

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