ФСИН просит заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

«В течение 2020 года до госпитализации Навальным нарушались возложенные на него обязанности по явке на регистрацию в установленный инспекцией день, в том числе 13 января 2020 года. Ему выносилось предупреждение об отмене условного осуждения, он отказался от дачи письменных объяснений, оформлен соответствующий акт», — пояснил свою позицию представитель службы, который также попросил оштрафовать оппозиционера на 500 тысяч рублей.

Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд отменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному и отправить его в колонию на 3,5 года. В ведомстве отметили, что Навальный семь раз не явился на регистрацию. «Фактически скрылся от контроля», — заявил представитель ФСИН в суде, передает 2 февраля РИА Новости .

На вопрос, почему Навальному сделали представление за неявку только 23 декабря, тот ответил, что в ведомстве «исходили из принципа гуманизма» и надеялись, что оппозиционер встанет на путь исправления, но этого не произошло. Представитель ФСИН отметил, что после вынесения приговора с условным сроком оппозиционер более 50 раз нарушал общественный порядок.



Объясняя, что стало основанием для объявления Навального в розыск, во ФСИН отметили, что не нашли его дома и не смогли установить его местонахождение.

«Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клинике Charite о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру», — сказала представитель прокуратуры.



Вместе с тем суд приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Навального и решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше».



Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходит «в выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты.

