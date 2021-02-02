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ФСИН просит заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд отменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному и отправить его в колонию на 3,5 года. В ведомстве отметили, что Навальный семь раз не явился на регистрацию. «Фактически скрылся от контроля», — заявил представитель ФСИН в суде, передает 2 февраля РИА Новости.

«В течение 2020 года до госпитализации Навальным нарушались возложенные на него обязанности по явке на регистрацию в установленный инспекцией день, в том числе 13 января 2020 года. Ему выносилось предупреждение об отмене условного осуждения, он отказался от дачи письменных объяснений, оформлен соответствующий акт», — пояснил свою позицию представитель службы, который также попросил оштрафовать оппозиционера на 500 тысяч рублей.

На вопрос, почему Навальному сделали представление за неявку только 23 декабря, тот ответил, что в ведомстве «исходили из принципа гуманизма» и надеялись, что оппозиционер встанет на путь исправления, но этого не произошло. Представитель ФСИН отметил, что после вынесения приговора с условным сроком оппозиционер более 50 раз нарушал общественный порядок.

Объясняя, что стало основанием для объявления Навального в розыск, во ФСИН отметили, что не нашли его дома и не смогли установить его местонахождение.

«Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клинике Charite о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру», — сказала представитель прокуратуры.

Вместе с тем суд приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Навального и решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше».

Заседание Симоновского районного суда Москвы по делу Навального проходит «в выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты.

Федеральная служба исполнения наказаний в середине января подала иск в московский суд о замене условного срока на реальный. Глава Управления ФСИН Елена Коробкова пояснила, что оппозиционер «систематически» нарушал условия испытательного срока. В ведомстве «с пониманием» относились к тому, что оппозиционер находился на лечении в Берлине после его возможного отравления, поэтому вызовы в инспекцию не осуществлялись. Генпрокурор России Игорь Краснов считает, что есть основания назвать Навального лицом, совершившим преступление.

Дело против Алексея и Олега Навальных возбудили в 2012 году по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Как считает следствие, Олег Навальный убедил «Почту России», в которой занимал руководящую должность, заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. В 2014 году его приговорили к 3,5 года колонии общего режима. Его брат Алексей был осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше».

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Комментарии (50)

Bobr Dobr
Навальный сядет пожизненно!!!
blackcatwhitecat
Обрыдаться можно, как государство яростно защищает интересы одной частной фирмы, которая то и претензий не имеет. А то вдруг Ив Роше решит снова Навальному переплатить за доставку, нельзя такое допустить! И вся королевская конница, вся королевская рать (фсин, фсб, гвардейцы) брошена на защиту интересов продваца косметики! Что-то не замечено таких усилий в борьбе с ворами из бюджета. Ах, да, оне ж "патриоты".
doorbal_
Таким образом в России сперва отравили опального оппозиционера боевым отравляющим веществом "Новичок", после того как он вернулся с лечения его пакуют и заменяют условный срок на реальный по сфабрикованному делу.
И после совокупности этих событий кто-то надеется что станет жить лучше?
Полагаю, что мнение международной общественности сложится не в пользу России, последуют очередные санкции, в этот раз уже из-за нарушений прав человека. Планируйте на лето Крым, на новогодний стол мандарины из Абхазии ( а не из Марокко), доллар по 150.. Ну и дальнейшее улучшение жизни в РФ например проезд в общественном транспорте по паспорту, прививочный сертификат (ака паспорт), визы на выезд из страны... Да мало ли что может придумать бешеный принтер в ответных санкциях.
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