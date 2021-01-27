FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.04р91.22р
Ленинград. ОсвобождениеЧто запрещено в январеПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

«Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии». Зачем Путину Давос

Впервые за 11 лет Владимир Путин выступил на форуме в Давосе. В чём смысл «страшилок», которые услышала элита бизнеса ЕС, «Фонтанке» рассказала экономист Ирина Ясина.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

Впервые с 2010 года выступая на Давосском форуме по видеосвязи из «ситуационного центра», Владимир Путин рассказал Западу, что тот в кризисе. Кризисе и противоречиях, которые обострила пандемия. А противоречия таковы, что напоминают лидеру России ситуацию перед Второй мировой. «Конечно, сейчас такой глобальный «горячий» конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. Но повторю, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо», — предостерёг Путин. Выход — поиск диалога с Россией, которая часть Европы. «И географически, и что самое главное в культурном смысле этого слова, по сути это одна цивилизация».

По просьбе «Фонтанки» экономист Ирина Ясина, которая в 90-е годы работала в Центробанке России, впервые за несколько лет послушала речь Путина и не нашла в ней ничего нового, но всё же перевела для нас.

Фото: из личного архива Ирины Ясиной

— Ирина Евгеньевна, зачем Путину Давос? Его там 11 лет не было.

— Я послушала его речь. У меня сложилось ощущение, что он пытается навести некоторые мосты. Поиск ли это союзников, таких как Польша и Венгрия, которые вносят раскол в стройный порядок, который выстроили на Западе? Путин их называет коллегами, но по сути — это конкуренты, а не коллеги. Думаю, скорее это, чем желание просто дружить.

— Почему президенту понадобилось искать этих союзников сейчас? Пугать сравнениями с реальностью накануне Второй мировой.

— В самом начале речи он говорит о том, что риски возрастают. Сравнивает наше время со временем 30-х годов ХХ века. Владимир Путин очень любит этот пассаж относительно того, что мир после Первой мировой войны был заключен настолько некачественно и унижал Германию, что сделал неизбежной Вторую мировую войну. Ну и, соответственно, дальше история им не продолжается. Но ее можно додумать дальше. Он считает, а это очевидно, что мир после «холодной войны», заключенный между побежденным СССР и победившим капитализмом — был абсолютно неравным. По сути дела тут я с Путиным согласна, западники могли бы более лояльно отнестись к своему поверженному врагу, то есть к нам. Даже те, кто работал в правительстве в 90-е, вспоминают, какими трудами давались нам те жалкие транши МВФ, которыми помогал Запад. А нам были нужны другие деньги и другая помощь. Путин намекает на то, что если бы действовал такой «план Маршалла», какой был после Второй мировой в Европе, то ничего бы и не было. Россия находилась в униженном положении… Но дальше Путин не продолжает. Потому что его аналогии дальше не сильно впечатляют. Ведь тот конфликт, который был у униженной Германии, вставшей с колен к 1939 году, закончился 1945 годом. Но про этот исход президент молчит. Тут быть похожим на Германию вообще не интересно. Понимаете, где собака порылась?

— То есть вы хотите сказать, что Путин лишь снова показал нам своё мировоззрение?

— Абсолютно. Это его любимая мысль. Но не доведенная до логического конца. И вот он обращается к Давосу, так скажем, витиевато намекая на то, что «теперь надо договариваться». Как в детском анекдоте: «А то будет как в прошлый раз». Едут в одном купе лиса, волк, медведь и заяц. У зайца пропадает чемодан, он начинает орать: «Отдавайте, а то будет как в прошлый раз!». Другие звери пугаются и отдают, спрашивая: «Что было в прошлый раз?». «Чего-чего, — говорит Заяц. — Взяли и не отдали». Такое запугивание — довольно смелая сентенция. Может быть, кто-то по-другому прочитает эту сентенцию. Но я согласна с Путиным, что заключенный пакт после нашего проигрыша в «холодной войне» был унизительным. Это та точка, от которой он пляшет и говорит: давайте договариваться. У нас есть свои ценности, союзники, принципы. Мы их менять, я думаю, скажет дальше Путин, не намерены. «Подлаживайтесь вы». Насколько будет Запад согласен на такие условия, не знаю.

— Такой посыл на следующий день после того, как Москва и Вашингтон договорились продлить договор о ядерном взаимном контроле над Стратегическими наступательными вооружениями СНВ—III насколько случаен?

— Тут всё совпало, все сходится. Мы продемонстрировали, что договороспособны, значит давайте дальше договариваться. Но исходя из той парадигмы, которая так дорога Путину и военно-историческому обществу, которое и навязывает российским гражданам подобное прочтение истории XX века.

— Давос выслушал. Отвечать обязательно, или можно улыбнуться и пойти дальше?

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

— Если Давос будет умным, то он все-таки пойдет и подумает. Я не призываю договариваться с Путиным на его условиях. Но какой-то диалог надо начинать. Давайте запасемся попкорном. Это долгая игра. Тем паче, что он начал со своей любимой мысли — униженная Россия против проигрыша в «холодной войне».

— Когда Путин говорил про рост популизма в мире, про усиление пропаганды и цензуры в какой-то момент вспомнился монолог профессора Преображенского про разруху. Кто адресат этих месседжей Владимира Путина?

— Он рассчитывает на людей, которые устали от оголтелого мультикультурализма, в котором тоже есть некоторые проблемы. Эта усталость есть в ЕС. Я не случайно сказала про Польшу и Венгрию. Они являются самыми яркими примерами того, какими видит Путин своих соратников. ЕС, конечно, их никакими санкциями мучить не будет. Хотя консервативная повестка в этих страхах прямо идет в разрез с тем, что так любит ЕС. Это такие «паршивые овцы». Путин рассчитывает на то, что таких овечек станет больше. Вот, Италия, глядишь, скинет очередного премьера, и правая консервативная «Лига Севера» своего человечка посадит. А там, глядишь, Шотландия (это я экстраполирую) пойдет вразрез с Англией. По крайней мере Путину нравится об этом думать.

— Получается, что декларации о реальном снижении социального неравенства внутри отдельных стран — это как раз все в эту сторону? Бьет по внутренним противоречиям ЕС.

— Да, вы правы. В этом суть его речи.

— Путин в целом много критиковал экономическую модель мира в последние 40 лет. Доходы среднего класса не выросли, люди начали втрое больше тратить на медицину. Почему ему из европейцев никто не задает вопрос — а что же у вас?

— Сидящие на Давосском форуме европейцы ничего не знают про Россию. Вопросы им задавать не с руки. А нас он не услышит. С чем же вы сравниваете, Владимир Владимирович, когда критикуете их? У нас, поди, похуже соотношение. Нашу внутреннюю позицию не услышит никто: ни Европа, ни наш президент, как это ни печально.

— Пандемия обострила все проблемы, сказал Путин. Тут ждали рекламы вакцины, но нет. Почему Путин перестал продавать миру «Спутник» в шприце?

— Он уже хорошенько их продал и понимает, что у Европы есть свои проблемы с вакцинами, но она их будет решать отдельно. Он играет по-крупному. А мельчить и выступать коммивояжёром вакцины — хватило чувства вкуса не размениваться по мелочам.

— По осени он это делал на куда большую аудиторию, выступая с трибуны ООН. Что изменилось?

— Давос — это клуб богатых и успешных. Тут нет потенциальных покупателей типа Аргентины. Поэтому чего метать бисер?

— Зачем тогда стыдить ЕС, что в их мире растёт неравенство?

— Будем честны. Мы слышим про темпы вакцинации в Израиле, Европе, Штатах, даже Китае. Но про темпы вакцинации черной Африки я, например, ничего не слышала. Может на этой территории Путин и предлагает договариваться? Стать спасителями?

— То есть накидывает разные варианты сотрудничества? Он перечислял разные форматы с участием России, которые были успешны в прошлом.

— Мне тяжело буквально комментировать Владимира Путина. Но я давно его не слышала, нынешняя речь показалась мне очень даже интересной.

— Развитие экономики должно быть основано на государственных и бюджетных стимулах, говорит Путин миру. Зачем это знать в Давосе?

— Это глубинное непонимание законов рыночной экономики. Глобальное неверие в частную инициативу, конкурентную среду. Его советники, которые даже не посоветовали отказаться немедленно от методов предложенного регулирования цен на подсолнечное масло и т.д., видимо, боятся ему говорить то, что ему не нравится. Ему тройка с минусом по экономике. А то и двойка.

— Его двойка станет пятеркой, если он свой учебник навяжет.

— Это будет все только для внутреннего потребления тогда. То есть весь этот праведный гнев по поводу несправедливости капитализма будет работать только внутри России в целях пропаганды.

— Воззвания к взаимной любви с ЕС. «Любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной». Любовь Путину «должна». Европа оценит и вернёт «долг»?

— Моя еврейская бабушка говорила: «Я должна, чтобы ты съела». Понимаете? Хочу я, не хочу эту котлету. И деваться мне было некуда. Но с Европой, я думаю, так не выйдет.

— Владимир Путин в образе еврейской бабушки Европе не интересен?

— О да! Придется все-таки в какой-то момент спросить у этой самой Европы: «Ты больше котлетку не хочешь, да?»


Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: из личного архива Ирины Ясиной
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

OldObyvatel
Какие мосты с Полонией, если она объявлена зачинщицей, наряду с Германией, Второй Мировой бойни?
Очередная попытка шантажа мирового сообщества, отказывающегося дружить с убийцей и вором и оставляющему ему роль бензоколонки и газгольдера.
Левые в Европарламенте жестко требуют вывести на чистую воду всех путинских клиентов, в основном правых и крайнеправых, граничащих с нацизмом, обвиняя их в продажности и лоббировании путинских интересов.
У бункерного выбор невелик: либо к прокурору в Гаагу, либо позолоченный ершик для прочистки фуфела.
FollowMe
Кто выпустил сумасшедшего бункерного из палаты? Дед, хватит пить свои таблетки, давай уже побыстрей «того», вся Россия ждет
grannie
Очередной предсказуемый нелюбинг...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний