Путин в Давосе предупредил о риске столкнуться с глобальным срывом в войну «всех против всех»

«Противоречия все-таки закручиваются. <...> Сейчас такой горячий глобальный конфликт [как Вторая мировая война] невозможен, но <...> ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. <...> Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом, чреватым борьбой всех против всех», — заявил 27 января Владимир Путин во время выступления по видеосвязи.

Президент России во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе обратил внимание на опасность «глобального срыва».

Глава государства подчеркнул, что в мире происходят «коренные трансформации». Путин уверен, что пандемия стала «серьезным вызовом», которая ускорила эти изменения. Российский президент отметил рост популизма и радикализма, усугубление проблем в ведущих странах, увеличение глобальных конфликтов.

При этом он назвал продление ДСНВ «шагом в правильном направлении».

Президент России выступил на форуме в Давосе впервые с 2009 года. Тогда он представлял Россию в качестве премьера РФ. Выступление в 2021 году в Кремле анонсировали как «объемное и очень интересное».