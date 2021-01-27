Путин в Давосе рассказал, как победить миграционный кризис. Эпоха однополярного мира прошла

Президент России во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул важность снижения социального неравенства во всем мире.



«Направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет», — заявил 27 января Владимир Путин во время выступления по видеосвязи.

По его словам, эпоха попыток построить однополярный мир прошла. Российский президент уверен, что мировая экономика не должна работать на «золотой миллиард». Он полагает, что такая модель «неустойчивая».