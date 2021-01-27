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Путин в Давосе рассказал, как победить миграционный кризис. Эпоха однополярного мира прошла

Президент России во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул важность снижения социального неравенства во всем мире.

«Направить реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравенства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты. Тогда и миграционных кризисов не будет», — заявил 27 января Владимир Путин во время выступления по видеосвязи.

По его словам, эпоха попыток построить однополярный мир прошла. Российский президент уверен, что мировая экономика не должна работать на «золотой миллиард». Он полагает, что такая модель «неустойчивая».

Президент России выступил на форуме в Давосе впервые с 2009 года. Тогда он представлял Россию в качестве премьера РФ. Выступление в 2021 году в Кремле анонсировали как «объемное и очень интересное».

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Комментарии (15)

***_555
В своей-то стране уже добился снижения социального неравенства. Дворцы по 100 миллиардов у каждого простого бизнесмена.
тат2007amg
ВВПутин в Давосе: не делай как я!
McGillavry
Почему в Давосе, а не в Гааге?
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