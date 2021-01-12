Сторонники Трампа осваивают Telegram. Мессенджер вошел в топ по скачиванию в США

Мессенджер Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в Америке.
«Сторонники Дональда Трампа устремились к Telegram <...> после того, как сайт социальной сети Parler был отключен», — сообщает 12 января издание The Telegraph.
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в Америке в воскресенье, 10 января. Более полумиллиона человек загрузили мессенджер за несколько дней.
Раньше сторонники 45-го президента отдавали предпочтение соцсети Parler, однако после штурма Капитолия от сотрудничества с сервисом отказались Apple, Google и Amazon. После этого сайт Parler прекратил работать.
Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.