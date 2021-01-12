Сторонники Трампа осваивают Telegram. Мессенджер вошел в топ по скачиванию в США

Мессенджер Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в Америке.



«Сторонники Дональда Трампа устремились к Telegram <...> после того, как сайт социальной сети Parler был отключен», — сообщает 12 января издание The Telegraph.



Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в Америке в воскресенье, 10 января. Более полумиллиона человек загрузили мессенджер за несколько дней.



Раньше сторонники 45-го президента отдавали предпочтение соцсети Parler, однако после штурма Капитолия от сотрудничества с сервисом отказались Apple, Google и Amazon. После этого сайт Parler прекратил работать.

