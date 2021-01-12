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Сторонники Трампа осваивают Telegram. Мессенджер вошел в топ по скачиванию в США

Мессенджер Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в Америке.

«Сторонники Дональда Трампа устремились к Telegram <...> после того, как сайт социальной сети Parler был отключен», — сообщает 12 января издание The Telegraph.

Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в Америке в воскресенье, 10 января. Более полумиллиона человек загрузили мессенджер за несколько дней.

Раньше сторонники 45-го президента отдавали предпочтение соцсети Parler, однако после штурма Капитолия от сотрудничества с сервисом отказались Apple, Google и Amazon. После этого сайт Parler прекратил работать.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (8)

Modest_5e4ce41f7533b
Дурову надо майора присваивать.
gencon
США уникальная страна, оружие легализовано, а митинги достаточно мирные - дерутся, бьют, жгут..... Вот что значит цена человеческой жизни. Россия тоже уникальна - чтобы побороть коррупцию, единственный способ по ходу дела - также разрешить покупать гражданам стволы в интернете. Глядишь суды тогда пересмотрят свои решения насчёт "нестерпимой боли" от пластикового стаканчика, внезапно прилетевшим в шлем росгв-ца
baddancer
Хочу разочаровать всех тех, кто верит что россияне не хотят как в США. Многие с завистью смотрят на Америку представляя как Навального удаляют из соцсетей, а его сторонников исключают из вузов, увольняют с работы и высаживают с авиарейсов. Вот это демократия, которой в России нет!
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