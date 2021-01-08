FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -12
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Трамп признал поражение на выборах и осудил захват Капитолия. Он также намекнул на продолжение своего «невероятного путешествия» в политике

Уходящий с поста 45-й президент США выступил с обращением к своим сторонникам, в котором прокомментировал захват Капитолия и попытки добиться пересмотра выборов.

«Как и все американцы, я возмущен жестокостью, беззаконием и хаосом. Демонстранты, которые проникли в столицу, осквернили американскую демократию. Те, кто был вовлечен в акты жестокости и разрушения, не представляют нашу страну», — заявил 8 января Дональд Трамп в своем обращении.

Он подчеркнул, что использовал «все легальные возможности» для оспаривания итогов, однако результата ему добиться не удалось. Трамп призвал к тому, чтобы «остудить пыл». Республиканец пообещал «плавную и беспроблемную передачу власти» демократу Джо Байдену.

«Быть вашим президентом было честью всей моей жизни. И всем моим сторонникам: я знаю, что вы расстроены, но я также хочу, чтобы вы знали. Наше невероятное путешествие только начинается», — обратился Трамп к своему электорату.

Накануне сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, взяли штурмом Капитолий. Четыре человека погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Подробнее о происходящем в США читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

arbidol
Упустил ты Трампуля возможность стать Тихоновской или Порошенко.
А ведь всё было в твоих руках.
Нужно было только прибыть к Капитолию и выступить перед захватившими здание сторонниками.
Ну а потом конечно объявить люстрацию и объявить в розыск сбежавших сенаторов.
Но ты Трампуля всё упустил.
kоt-obormot
Путешествовать видимо будет в Ростов.
Castor Troy
Невероятное политическое путешествие в окрестности Ростова?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний