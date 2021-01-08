Трамп признал поражение на выборах и осудил захват Капитолия. Он также намекнул на продолжение своего «невероятного путешествия» в политике

«Как и все американцы, я возмущен жестокостью, беззаконием и хаосом. Демонстранты, которые проникли в столицу, осквернили американскую демократию. Те, кто был вовлечен в акты жестокости и разрушения, не представляют нашу страну», — заявил 8 января Дональд Трамп в своем обращении.

Уходящий с поста 45-й президент США выступил с обращением к своим сторонникам, в котором прокомментировал захват Капитолия и попытки добиться пересмотра выборов.

Он подчеркнул, что использовал «все легальные возможности» для оспаривания итогов, однако результата ему добиться не удалось. Трамп призвал к тому, чтобы «остудить пыл». Республиканец пообещал «плавную и беспроблемную передачу власти» демократу Джо Байдену.

«Быть вашим президентом было честью всей моей жизни. И всем моим сторонникам: я знаю, что вы расстроены, но я также хочу, чтобы вы знали. Наше невероятное путешествие только начинается», — обратился Трамп к своему электорату.



Накануне сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, взяли штурмом Капитолий. Четыре человека погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Подробнее о происходящем в США читайте в материале «Фонтанки».

