К утру 7 января (по московскому времени) стало ясно, что штурм здания Сената в Вашингтоне никак не изменил политический ландшафт на родине демократии: обе палаты конгресса США стремительно утверждают итоги президентских выборов, низлагая Дональда Трампа. Его миролюбивые посты в соцсетях только подливают масла в огонь: чтобы он ни сказал, используется противниками для его дальнейшей демонизации.

Сторонница Трампа Эшли Бэббит, ветеран ВВС, пока единственная названная по имени жертва захвата Сената. Ее убийство прошло буквально в прямом эфире в Твиттере и по основным телеканалам. Трое других погибших пока безымянны, а обстоятельства их гибели описываются крайне туманно: «Одна женщина и двое мужчин пострадали от различных неотложных состояний, итогом которых стала смерть», - витиевато пояснил глава полицейского департамента округа Вашингтон Роберт Конти.

Here is the video of when & who shot Ashley Babbit today in DC pic.twitter.com/7bK4eMjxln — TxGodmotheriii 2.0 (@TxGodMother3) January 7, 2021

Трамп стал единственным политиком, выразившим хотя бы толику сочувствия захватчикам колыбели американской демократии. «Я понимаю вашу боль, ведь у нас украли выборы. Теперь вы должны мирно разойтись по домам. Нам нужен закон и порядок», - написал он в своем Твиттере. Однако даже его призывы покинуть захваченное здание стирались администрацией Facebook, а модераторы Twitter помечали их как сомнительные. Из хромой утки он в одночасье превратился в национального изгоя. Даже его соратники по Республиканской партии требуют его – уже совершенно бессмысленного – импичмента.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Прерванные вторжением протестующих заседание в Сенате, которое должно было утвердить победу Джо Байдена на выборах, продолжилось спустя пару часов после того, как национальная гвардия освободила Капитолий. Лишь семеро сенаторов высказались за отклонение итогов голосования в самом скандальном штате – Пенсильвании. Откровенно враждебный к Трампу CNN не отказал себе в удовольствии опубликовать заголовок в стиле времен «охоты на ведьм»: «Эти семеро проголосовали в поддержку возражения против выборов в Пенсильвании», - назвав их поименно. Так, будто речь не идет о процессе, расколовшем американскую нацию пополам, а о каких-то стыдных и нелицеприятных делишках.



Уже очевидно, что никаких препятствий для утверждения Джо Байдена новым президентом не будет, и на это уйдут уже даже не дни, а часы. Жертвы на Капиталийском оказались не только безымянными, но и напрасными. Кадры того, как одинокий охранник с электрической дубинкой убегает вверх по лестнице от ворвавшейся в здание толпы, а суровые мужчины в черных костюмах направляют пистолеты на забаррикадированную чем-то тяжелым дверь в зал заседаний, видимо, стали эффектной лебединой песней сторонников Дональда Трампа. Разъяренные белые мужчины (и женщины) кричащие на охранников с поднятыми пистолетами: «Это наше правительство и наша демократия», - оказались символом не национальной гордости, а «кучкой экстремистов, подверженных беззаконию», как выразился в своем экстренном видеозаявлении Джо Байден. Человек с флагом конфедерации, вещающий о праве на честные выборы и требующий уважать его права, за минувшую ночь в глазах политического истеблишмента и мэйнстримных сми маргинализировался до крайней степени, граничащей уже даже не с карикатурой, а с прямой угрозой устоям страны.

This video of the siege of the Capitol on TikTok is crazy and different than I had seen pic.twitter.com/JXwvKVLjxB — Matt Jones (@KySportsRadio) January 7, 2021

События на Капитолийском холме были продолжены и в других крупных городах США. Сторонники Трампа пытались (и в ряде случаев, успешно) захватить правительственные здания в Канзасе, Калифорнии и штате Вашингтон на другом конце страны. Эти старания также прошли впустую.

Сейчас демократические (в смысле партийной принадлежности) силы делят заслуги по наведению порядка. О том, что приказ национальной гвардии выдвинуться на защиту Сената мог отдать только Трамп, сейчас никто не вспоминает. Спасителем отечества, похоже, будет назван вовремя бросивший Трампа и даже отписавшийся от него в Твиттере вице-президент Майк Пенс https://edition.cnn.com/2021/01/06/politics/pence-national-guard/index.html. Вроде бы, именно он «способствовал принятию решения о мобилизации бойцов Нацгвардии», по версии CNN.



Black maintenance staff, who were likely forced to hide during insurrection, are cleaning up the mess of a white mob that hung a noose outside the Capitol. pic.twitter.com/YTIJuzDmnA — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) January 7, 2021

События в Вашингтоне стали поводом для колких шуток со стороны стран, не так давно переживших национальные беспорядки. «Выразить обеспокоенность» поспешили и в Турции, и на Украине, где вмешательство США, добивавшихся демократии и выступавших против применения силы к «мирным демонстрантам», привело к очень разным результатам. Внешнеполитическое ведомство дало рекомендацию американским дипломатам ограничить высказывания в соцсетях. По большому счету, им действительно сейчас трудно будет сказать сейчас что-то определенное. Ведь в сухом остатке взятие Капитолия стало неким недоразумением, так ничего и не изменившим в ходе истории США.

