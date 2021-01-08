Задержанный за беспорядки в Вашингтоне потребовал в суде переводчика с русского языка

В Верховном суде округа Колумбия начали рассматривать дела обвиняемых в незаконном проникновении в Капитолий. Один из них оказался русскоязычным.

«Еще одному человеку [в суде после беспорядков в Вашингтоне] потребовался переводчик с русского», — сообщает 8 января The Washington Post.

Издание не уточняет, был ли задержанный гражданином России. В суде он заявил, что «не знает, о каком незаконном проникновении [в Капитолий] идет речь».

Всего перед судом предстали несколько десятков человек. Большинство из них представляют американские регионы: Орегон, Флориду, Вайоминг, Коннектикут и Пенсильванию. Одному из них предъявлено обвинение в хранении «автоматического оружия военного образца» и бутылок с зажигательной смесью. Другой был обвинен в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.