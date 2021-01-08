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Задержанный за беспорядки в Вашингтоне потребовал в суде переводчика с русского языка

В Верховном суде округа Колумбия начали рассматривать дела обвиняемых в незаконном проникновении в Капитолий. Один из них оказался русскоязычным.

«Еще одному человеку [в суде после беспорядков в Вашингтоне] потребовался переводчик с русского», — сообщает 8 января The Washington Post.

Издание не уточняет, был ли задержанный гражданином России. В суде он заявил, что «не знает, о каком незаконном проникновении [в Капитолий] идет речь».

Всего перед судом предстали несколько десятков человек. Большинство из них представляют американские регионы: Орегон, Флориду, Вайоминг, Коннектикут и Пенсильванию. Одному из них предъявлено обвинение в хранении «автоматического оружия военного образца» и бутылок с зажигательной смесью. Другой был обвинен в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.

Накануне сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Подробнее о происходящем в США читайте в материале «Фонтанки». Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов.

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Комментарии (7)

Павел Павлов
Не помню ни одного американца попавшего в суд после взятия Зимнего.Россия вперде!!
Piter Russo
О.. сейчас демократические сми раздуют этот факт.
А то что эта страна почти сплошь из эмигрантов так маловолнующий факт.
Swift_
.... так там и при штурме звучала русская речь, похоже без работы провокаторов сей движ не обошёлся и это один из элементов его дискредитации.
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