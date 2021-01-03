Житель Петербурга встретил Новый год в отделе полиции Всеволожска. Его нашли на улице в костюме Деда Мороза

Житель Приморского района Петербурга ненадолго отлучился от праздничного стола, а очнулся в отделении полиции Всеволожска в костюме Деда Мороза. Теперь ему предстоит вспомнить, где он оставил свои «сани».
Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне вечером в полицию обратился 39-летний директор фирмы, который заявил о пропаже принадлежащей ему серебристой «Лады Ларгус». По его словам, после покупки автомобиль был передан одному из сотрудников компании. С тех пор он находился в его постоянном пользовании.
Полицейские отыскали временного владельца машины, который раскрыл обстоятельства её исчезновения. Он рассказал, что за несколько часов до боя курантов его выпивший приятель взял ключи от автомобиля и уехал на нём в неизвестном направлении.
О дальнейших похождениях «угонщика» известно полиции, которая нашла его на Центральной улице во Всеволожске. По предварительным данным, перед ними он предстал, будучи сильно пьяным и в костюме Деда Мороза.
Его доставили в отдел полиции, где он провёл новогоднюю ночь. Прийти в себя у него вышло лишь наутро, после чего его отпустили с административным протоколом по статье «Мелкое хулиганство». Где находится «Лада Ларгус», он так и не вспомнил. Проводится проверка.