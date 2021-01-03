Житель Петербурга встретил Новый год в отделе полиции Всеволожска. Его нашли на улице в костюме Деда Мороза

Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне вечером в полицию обратился 39-летний директор фирмы, который заявил о пропаже принадлежащей ему серебристой «Лады Ларгус». По его словам, после покупки автомобиль был передан одному из сотрудников компании. С тех пор он находился в его постоянном пользовании.

Житель Приморского района Петербурга ненадолго отлучился от праздничного стола, а очнулся в отделении полиции Всеволожска в костюме Деда Мороза. Теперь ему предстоит вспомнить, где он оставил свои «сани».

Полицейские отыскали временного владельца машины, который раскрыл обстоятельства её исчезновения. Он рассказал, что за несколько часов до боя курантов его выпивший приятель взял ключи от автомобиля и уехал на нём в неизвестном направлении.

О дальнейших похождениях «угонщика» известно полиции, которая нашла его на Центральной улице во Всеволожске. По предварительным данным, перед ними он предстал, будучи сильно пьяным и в костюме Деда Мороза.

Его доставили в отдел полиции, где он провёл новогоднюю ночь. Прийти в себя у него вышло лишь наутро, после чего его отпустили с административным протоколом по статье «Мелкое хулиганство». Где находится «Лада Ларгус», он так и не вспомнил. Проводится проверка.