«Более или менее войдем в привычный режим». Инфекционист назвала условия возвращения к нормальной жизни после коронавируса

Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни. Такое мнение высказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова, передает 31 декабря РИА Новости.



«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией. — Прим. ред.) хотя бы под 50% (населения. — Прим. ред.), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», — пояснила она.