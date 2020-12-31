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«Более или менее войдем в привычный режим». Инфекционист назвала условия возвращения к нормальной жизни после коронавируса

Если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% населения РФ, то страна вернется к более или менее прежнему образу жизни. Такое мнение высказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова, передает 31 декабря РИА Новости.

«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией. — Прим. ред.) хотя бы под 50% (населения. — Прим. ред.), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим», — пояснила она.

Минздрав РФ зарегистрировал две российские вакцины для профилактики COVID-19 — «Спутник V», созданную НИЦЭМ имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорону», разработанную Центром «Вектор». Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.

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Комментарии (2)

260569221
Что значит к прежнему образу жизни???
Ходить без масок?
Снятие всех ограничений?
Открытие всех границ??
Павел Михайлов
Специально обученный писака, журналистом назвать его язык не поворачивается, ежедневно желтит Фонтанку, строча 5-6 статеек про ковид.
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